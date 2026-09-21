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  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
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  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
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  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
  • Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.

Yeni

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

TAK6000PK/00

Seçenekler

Blue
Blue
Pink
Pink

Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.

Güvenli dinleme ve düzenli stil güncellemeleri için tasarlanan kulaklıkla tanışın. Kulaklıklardaki ePaper ekranlar, çocukların kolayca değiştirebilecekleri kişiselleştirilmiş bir görünüm için fotoğraflar kullanmasına olanak tanır. Ses seviyesi sınırları, genç kulakları evde ve hareket hâlindeyken korur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.

  • Kablosuz kulak üstü kulaklık

  • Ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır

  • Özelleştirilebilir ePaper ekran

  • Dayanıklı ve katlanabilir

Sağlam, dayanıklı ve katlanabilir

Dayanıklı ve toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanılmadığında çekmecede kolayca saklanabilmesi için düz biçimde katlanabilir. Ayrıca düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket hâline getirebilirsiniz.

Ebeveyn denetimli Philips Headphones uygulaması

Tamamlayıcı uygulamamız, çocukların çok uzun süre dinlememesi için kullanım süresi sınırları belirlemenizi sağlar. Uygulamayı ayrıca bu kulaklıkları ses seviyesinin 75 dB ile sınırlandığı varsayılan ayardan, ses seviyesini 85 dB ile sınırlayan seyahat moduna geçirmek için de kullanabilirsiniz.

Uzun pil ömrü ve kolay kablosuz bağlantılar

Hafta sonu eğlencesinden ev ödevlerine kadar bu kulaklıklar, tam şarjla 45 saate kadar çalma süresi sunar (USB-C üzerinden şarj 2 saat sürer). Kulaklıktaki özel BT düğmesi, çocukların cihazlarıyla kolayca eşleştirme yapmasını sağlarken çok noktalı bağlantı özelliği aynı anda birden fazla cihaza bağlanmalarına olanak tanır.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Hızlı başlangıç kılavuzu

  • PDF dosya, 4.1 MB
  • 27 August 2026

AB Uygunluk Beyanı

  • PDF dosya, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Yasal Uyarılar

  1. Güvenli dinlemeye yönelik EN 50332 standartlarına uygun olarak ses seviyesi normal modda 75 dB, seyahat modunda ise 85 dB ile sınırlandırılmıştır.