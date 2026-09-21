Sağlam, dayanıklı ve katlanabilir

Dayanıklı ve toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanılmadığında çekmecede kolayca saklanabilmesi için düz biçimde katlanabilir. Ayrıca düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket hâline getirebilirsiniz.