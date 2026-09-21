2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
TAK6000PK/00
Sevecekleri görünümler. Güvenebileceğiniz ses.
Güvenli dinleme ve düzenli stil güncellemeleri için tasarlanan kulaklıkla tanışın. Kulaklıklardaki ePaper ekranlar, çocukların kolayca değiştirebilecekleri kişiselleştirilmiş bir görünüm için fotoğraflar kullanmasına olanak tanır. Ses seviyesi sınırları, genç kulakları evde ve hareket hâlindeyken korur.
Kablosuz kulak üstü kulaklık
Ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır
Özelleştirilebilir ePaper ekran
Dayanıklı ve katlanabilir
Dayanıklı ve toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanılmadığında çekmecede kolayca saklanabilmesi için düz biçimde katlanabilir. Ayrıca düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket hâline getirebilirsiniz.
Tamamlayıcı uygulamamız, çocukların çok uzun süre dinlememesi için kullanım süresi sınırları belirlemenizi sağlar. Uygulamayı ayrıca bu kulaklıkları ses seviyesinin 75 dB ile sınırlandığı varsayılan ayardan, ses seviyesini 85 dB ile sınırlayan seyahat moduna geçirmek için de kullanabilirsiniz.
Hafta sonu eğlencesinden ev ödevlerine kadar bu kulaklıklar, tam şarjla 45 saate kadar çalma süresi sunar (USB-C üzerinden şarj 2 saat sürer). Kulaklıktaki özel BT düğmesi, çocukların cihazlarıyla kolayca eşleştirme yapmasını sağlarken çok noktalı bağlantı özelliği aynı anda birden fazla cihaza bağlanmalarına olanak tanır.
Güvenli dinlemeye yönelik EN 50332 standartlarına uygun olarak ses seviyesi normal modda 75 dB, seyahat modunda ise 85 dB ile sınırlandırılmıştır.