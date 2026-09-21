2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
TAK6000BL/00
Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
Güvenli dinleme ve düzenli tarz değişiklikleri için tasarlanan kulaklıklarla tanışın. Kulaklık başlıklarındaki ePaper ekranlar, çocukların fotoğraflar kullanarak kolayca değiştirilebilen kişiselleştirilmiş bir görünüm oluşturmasını sağlar. Ses düzeyi sınırları, evde ve hareket hâlindeyken çocukların kulaklarını korur.
Kablosuz kulak üstü kulaklık
Ses düzeyi 85 dB ile sınırlıdır
Özelleştirilebilir ePaper ekran
Dayanıklı ve katlanabilir
Aile veya evcil hayvan fotoğraflarından sanat eserlerinin anlık görüntülerine kadar ePaper kulaklık başlığı ekranları, çocuklara çıkartma kullanmadan kulaklıklarını kişiselleştirmenin eğlenceli bir yolunu sunar. Mobil cihazda kayıtlı bir fotoğrafı seçmeniz ve yardımcı uygulamamız aracılığıyla ekrana yüklemeniz yeterlidir. Görüntü, yüklendikten sonra kulaklık kapalıyken bile görünür kalır.
Genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinleme için 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışında daha gürültülü ortamlarda dinlemek için ebeveynler Philips Headphones uygulamasını kullanarak seyahat modu ses sınırını 85 dB olarak ayarlayabilir.*
Kulaklık başlıklarının altındaki büyük, yuvarlak kontrol düğmeleri çocukların bu kulaklıkları kolayca kullanmasını sağlarken kafa bandının arkasındaki noktalar, kulaklığı hangi yönde takmaları gerektiğini görmelerine yardımcı olur. Dolgulu kafa bandı kolayca ayarlanırken yumuşak hafızalı köpük yastıklara sahip daha küçük kulaklık başlıkları, büyüyen kulaklara nazikçe uyum sağlayarak rahat bir kullanım sunar.
Güvenli dinlemeye yönelik EN 50332 standartlarına uygun olarak ses düzeyi normal modda 75 dB, seyahat modunda ise 85 dB ile sınırlıdır.