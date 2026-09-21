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  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
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  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
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  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.
  • Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.

Yeni

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

TAK6000BL/00

Seçenekler

Blue
Blue
Pink
Pink

Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.

Güvenli dinleme ve düzenli tarz değişiklikleri için tasarlanan kulaklıklarla tanışın. Kulaklık başlıklarındaki ePaper ekranlar, çocukların fotoğraflar kullanarak kolayca değiştirilebilen kişiselleştirilmiş bir görünüm oluşturmasını sağlar. Ses düzeyi sınırları, evde ve hareket hâlindeyken çocukların kulaklarını korur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Onların sevdiği görünüm. Güvenebileceğiniz ses.

  • Kablosuz kulak üstü kulaklık

  • Ses düzeyi 85 dB ile sınırlıdır

  • Özelleştirilebilir ePaper ekran

  • Dayanıklı ve katlanabilir

Ne zaman isterlerse yeni bir görünüm

Ne zaman isterlerse yeni bir görünüm

Aile veya evcil hayvan fotoğraflarından sanat eserlerinin anlık görüntülerine kadar ePaper kulaklık başlığı ekranları, çocuklara çıkartma kullanmadan kulaklıklarını kişiselleştirmenin eğlenceli bir yolunu sunar. Mobil cihazda kayıtlı bir fotoğrafı seçmeniz ve yardımcı uygulamamız aracılığıyla ekrana yüklemeniz yeterlidir. Görüntü, yüklendikten sonra kulaklık kapalıyken bile görünür kalır.

Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırları*

Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırları*

Genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinleme için 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışında daha gürültülü ortamlarda dinlemek için ebeveynler Philips Headphones uygulamasını kullanarak seyahat modu ses sınırını 85 dB olarak ayarlayabilir.*

Çocuklara uygun konfor ve kullanım kolaylığı

Çocuklara uygun konfor ve kullanım kolaylığı

Kulaklık başlıklarının altındaki büyük, yuvarlak kontrol düğmeleri çocukların bu kulaklıkları kolayca kullanmasını sağlarken kafa bandının arkasındaki noktalar, kulaklığı hangi yönde takmaları gerektiğini görmelerine yardımcı olur. Dolgulu kafa bandı kolayca ayarlanırken yumuşak hafızalı köpük yastıklara sahip daha küçük kulaklık başlıkları, büyüyen kulaklara nazikçe uyum sağlayarak rahat bir kullanım sunar.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Hızlı başlangıç kılavuzu

  • PDF dosya, 4.1 MB
  • 27 August 2026

AB Uygunluk Beyanı

  • PDF dosya, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Yasal Uyarılar

  1. Güvenli dinlemeye yönelik EN 50332 standartlarına uygun olarak ses düzeyi normal modda 75 dB, seyahat modunda ise 85 dB ile sınırlıdır.