Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırları*

Genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinleme için 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışında daha gürültülü ortamlarda dinlemek için ebeveynler Philips Headphones uygulamasını kullanarak seyahat modu ses sınırını 85 dB olarak ayarlayabilir.*