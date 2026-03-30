Gençler için tasarlandı. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırları

Bu kulaklıklar, çevredeki gürültüyü pasif olarak azaltmaya yardımcı olan rahat bir kulak üstü tasarıma ve daha sessiz ortamlarda dinleme deneyimi için mükemmel olan 75 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Daha gürültülü yerlerde, kulaklık veya Philips Headphones uygulaması aracılığıyla gürültü engelleme özelliği açılabilir ve ebeveynler uygulamadan 85 dB seyahat modu ayarı yapabilir.