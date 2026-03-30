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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAK5500RT/00
Seçenekler
Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır
Gürültü Engelleyici Pro
Kablosuz ses paylaşımı
Dayanıklı ve katlanabilir
Bu kulaklıklar, çevredeki gürültüyü pasif olarak azaltmaya yardımcı olan rahat bir kulak üstü tasarıma ve daha sessiz ortamlarda dinleme deneyimi için mükemmel olan 75 dB ses düzeyi sınırına sahiptir. Daha gürültülü yerlerde, kulaklık veya Philips Headphones uygulaması aracılığıyla gürültü engelleme özelliği açılabilir ve ebeveynler uygulamadan 85 dB seyahat modu ayarı yapabilir.
Uyarlanabilir Gürültü Engelleme özelliği, çocukların sessizlik içinde odaklanabilmeleri veya gürültülü yerlerde dinlediklerini sesi yükseltmeye gerek kalmadan duyabilmeleri için çevreye otomatik olarak uyum sağlar. Kulaklık başlığındaki kontroller, etraflarında neler olup bittiğini duyabilmeleri için Farkındalık Modunu etkinleştirir ve Hızlı Farkındalık, kulaklıkları takılıyken sizi duyabilmeleri için sesleri yükseltir.
Çocuğunuzun arkadaşının da bir Philips K5500 kulaklığı varsa kulaklıklar arasında kablosuz bir papatya zinciri oluşturabilir ve aynı sesi dinleyebilirler. Bir çift kulaklık, dinlemek istedikleri akıllı cihaza bağlanır ve ardından her iki arkadaşın da ses paylaşım moduna girmek için çok işlevli düğmeye basması gerekir.
Yorumlar
Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre normal modda 75 dB, seyahat modunda 85 dB ile sınırlandırılmıştır.