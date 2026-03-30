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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAK4200BL/00
Seçenekler
Kulak üstü kablosuz kulaklık
Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır
LED ışıklar. Ses paylaşımı
Dayanıklı ve katlanabilir
Özellikle genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinlenmek üzere 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışındaki gürültülü ortamlarda içerik dinlenmesi için ebeveynler, Philips Headphones uygulamasını kullanarak 85 dB'lik seyahat modu ses düzeyi sınırını ayarlayabilir.*
Kulaklık başlıklarının alt kısmındaki büyük yuvarlak kontrol düğmeleri, çocukların bu kulaklıkları kullanmasını kolaylaştırırken yumuşak yastıklı küçük kulaklık başlıkları, kulaklıkları rahatça takmalarını sağlar. Yastıklı baş bandı, kulaklıkların tam oturması için kolayca ayarlanır ve arka kısımda çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.
Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler, bu kulaklıkların çok renkli tasarımıyla birleşerek harika bir şekilde öne çıkmasını sağlar. LED'ler farklı renklerde yanacak şekilde ayarlanabilir: Kendi tarzlarını ifade etmek isteyen çocuklar için mükemmeldir.
Ödüller
Yorumlar
Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre normal modda 75 dB, seyahat modunda 85 dB ile sınırlandırılmıştır.