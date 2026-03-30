Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler ve eğlenceli kablosuz ses paylaşım özelliğiyle bu kulaklıklar çocukların seveceği şekilde tasarlanmıştır. Genç kulaklara yönelik olarak ses seviyesi sınırlandırılmıştır ve özel seyahat modu çocukların içerikleri daha gürültülü ortamlarda da güvenli bir şekilde dinlemesini sağlar.