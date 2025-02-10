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  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
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  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
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  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
  • Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

4000 seriesÇocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

TAK4200CT/00

2 Ödüller

Seçenekler

Kristal Deniz Mavisi
Kristal Deniz Mavisi
Macenta Mor
Macenta Mor
Mavi
Mavi
Pembe
Pembe

Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler ve eğlenceli kablosuz ses paylaşım özelliğiyle bu kulaklıklar çocukların seveceği şekilde tasarlanmıştır. Genç kulaklara yönelik olarak ses seviyesi sınırlandırılmıştır ve özel seyahat modu çocukların içerikleri daha gürültülü ortamlarda da güvenli bir şekilde dinlemesini sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

  • Kulak üstü kablosuz kulaklık

  • Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır

  • LED ışıklar. Ses paylaşımı

  • Dayanıklı ve katlanabilir

Her zaman güvenli,her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırlandırmaları*

Her zaman güvenli,her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırlandırmaları*

Özellikle genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde tasarlanan bu kulaklıklar,evde veya ders çalışırken dinlenmek üzere 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışındaki gürültülü ortamlarda içerik dinlenmesi için ebeveynler,Philips Headphones uygulamasını kullanarak 85 dB'lik seyahat modu ses düzeyi sınırını ayarlayabilir.*

Çocuk dostu rahatlık ve kullanım kolaylığı

Çocuk dostu rahatlık ve kullanım kolaylığı

Kulaklık başlıklarının alt kısmındaki büyük yuvarlak kontrol düğmeleri,çocukların bu kulaklıkları kullanmasını kolaylaştırırken yumuşak yastıklı küçük kulaklık başlıkları,kulaklıkları rahatça takmalarını sağlar. Yastıklı baş bandı,kulaklıkların tam oturması için kolayca ayarlanır ve arka kısımda çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.

LED ışıklı renkli tasarım

LED ışıklı renkli tasarım

Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler,bu kulaklıkların çok renkli tasarımıyla birleşerek harika bir şekilde öne çıkmasını sağlar. LED'ler farklı renklerde yanacak şekilde ayarlanabilir: Kendi tarzlarını ifade etmek isteyen çocuklar için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yasal Uyarılar

  1. Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre normal modda 75 dB, seyahat modunda 85 dB ile sınırlandırılmıştır.