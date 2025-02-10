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  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

TAK4200MP/00

2 Ödüller

Seçenekler

Macenta Mor
Macenta Mor
Mavi
Mavi
Pembe
Pembe

Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

Kulaklıklardaki renkli LED'ler ve eğlenceli kablosuz ses paylaşma özelliğiyle bu kulaklıklar, çocukların seveceği şekilde tasarlandı. Genç kulaklar için ses seviyesi sınırlandırılmıştır ve özel seyahat modu, çocukların daha gürültülü ortamlarda da güvenle dinlemesini sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

  • Kablosuz kulak üstü kulaklık

  • Ses seviyesi 85 dB ile sınırlıdır

  • LED ışıklar. Ses paylaşımı

  • Dayanıklı ve katlanabilir

Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırları*

Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses düzeyi sınırları*

Genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinleme için 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışında daha gürültülü ortamlarda dinlemek için ebeveynler Philips Headphones uygulamasını kullanarak seyahat modu ses sınırını 85 dB olarak ayarlayabilir.*

Çocuklara uygun konfor ve kullanım kolaylığı

Çocuklara uygun konfor ve kullanım kolaylığı

Kulaklık başlıklarının altındaki büyük, yuvarlak kontrol düğmeleri çocukların bu kulaklıkları kolayca kullanmasını sağlarken yumuşak yastıklara sahip daha küçük kulaklık başlıkları rahat bir kullanım sunar. Yastıklı kafa bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanabilir ve arka kısmındaki noktalar çocukların kulaklığı hangi yönde takacaklarını anlamalarına yardımcı olur.

LED ışıklı renkli tasarım

LED ışıklı renkli tasarım

Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler, bu kulaklıkların çok renkli tasarımıyla birleşerek onları her açıdan dikkat çekici hâle getirir. LED'ler farklı renklerde yanacak şekilde ayarlanabilir: Kendi tarzını yansıtmak isteyen çocuklar için harika.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yasal Uyarılar

  1. Güvenli dinlemeye yönelik EN 50332 standartlarına uygun olarak ses seviyesi normal modda 75 dB, seyahat modunda ise 85 dB ile sınırlandırılmıştır.