2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAK4200MP/00
Seçenekler
Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
Kulaklıklardaki renkli LED'ler ve eğlenceli kablosuz ses paylaşma özelliğiyle bu kulaklıklar, çocukların seveceği şekilde tasarlandı. Genç kulaklar için ses seviyesi sınırlandırılmıştır ve özel seyahat modu, çocukların daha gürültülü ortamlarda da güvenle dinlemesini sağlar.
Kablosuz kulak üstü kulaklık
Ses seviyesi 85 dB ile sınırlıdır
LED ışıklar. Ses paylaşımı
Dayanıklı ve katlanabilir
Genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinleme için 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışında daha gürültülü ortamlarda dinlemek için ebeveynler Philips Headphones uygulamasını kullanarak seyahat modu ses sınırını 85 dB olarak ayarlayabilir.*
Kulaklık başlıklarının altındaki büyük, yuvarlak kontrol düğmeleri çocukların bu kulaklıkları kolayca kullanmasını sağlarken yumuşak yastıklara sahip daha küçük kulaklık başlıkları rahat bir kullanım sunar. Yastıklı kafa bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanabilir ve arka kısmındaki noktalar çocukların kulaklığı hangi yönde takacaklarını anlamalarına yardımcı olur.
Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler, bu kulaklıkların çok renkli tasarımıyla birleşerek onları her açıdan dikkat çekici hâle getirir. LED'ler farklı renklerde yanacak şekilde ayarlanabilir: Kendi tarzını yansıtmak isteyen çocuklar için harika.
Ödüller
Yorumlar
Güvenli dinlemeye yönelik EN 50332 standartlarına uygun olarak ses seviyesi normal modda 75 dB, seyahat modunda ise 85 dB ile sınırlandırılmıştır.