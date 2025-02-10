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Çocuklar için kulak üstü kulaklık

TAK2000MP/00

Seçenekler

Blue
Blue
Kristal Deniz Mavisi
Kristal Deniz Mavisi
Macenta Mor
Macenta Mor
Pink
Pink

Süper güvenli, süper eğlenceli!

Çocuklar bu renkli kablolu kulaklıklarla müziğin ritmini yakalasın! Hafif, dayanıklı ve güvenli dinleme için ses seviyesi sınırlandırılmıştır. Arkadaşları mı geldi? Ses paylaşımı özelliği sayesinde çocuklar kulaklıklarını arkadaşlarının kulaklığına bağlayarak birlikte dinleyebilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Süper güvenli, süper eğlenceli!

  • Kablolu kulak üstü kulaklık

  • Ses seviyesi 85 dB ile sınırlıdır

  • Özelleştirilebilir. Ses paylaşımı

  • Dayanıklı ve katlanabilir

Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ses seviyesi 85 dB* ile sınırlıdır

Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ses seviyesi 85 dB* ile sınırlıdır

Küçük yaştaki çocukların kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklığın ses seviyesi 85 dB* ile sınırlandırılmıştır. Müzik, çizgi film, film veya eğitici video: Ne izler ya da dinlerlerse dinlesinler, sesin çok yüksek olmayacağını bilmenin rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Çocuklara uygun konfor ve kolay kullanım

Çocuklara uygun konfor ve kolay kullanım

Yumuşak kulaklık başlığı yastıklarına sahip daha küçük başlıklar, bu hafif kulaklığı çocuklar için konforlu hâle getirir. Yastıklı kafa bandı da mükemmel uyum için kolayca ayarlanabilir ve arka kısmındaki noktalar, çocukların kulaklığı hangi yönde takmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.

Özelleştirilebilir kulaklık başlıklarına sahip renkli tasarım

Özelleştirilebilir kulaklık başlıklarına sahip renkli tasarım

Çok renkli tasarım, kulaklığın her açıdan öne çıkmasını sağlar. Üstelik çocuklar kendi sanat eserlerini kullanarak kulaklıklarını özelleştirebilir! Kulaklık başlığındaki şeffaf pencereyi kaldırmaları, çizimlerini veya resimlerini yerleştirmeleri ve pencereyi tekrar kapatmaları yeterli.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Güvenli dinleme için ses seviyesi, EN 50332 standartlarına uygun olarak 85 dB ile sınırlandırılmıştır.