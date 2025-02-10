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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAK2000MP/00
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Süper güvenli, süper eğlenceli!
Çocuklar bu renkli kablolu kulaklıklarla müziğin ritmini yakalasın! Hafif, dayanıklı ve güvenli dinleme için ses seviyesi sınırlandırılmıştır. Arkadaşları mı geldi? Ses paylaşımı özelliği sayesinde çocuklar kulaklıklarını arkadaşlarının kulaklığına bağlayarak birlikte dinleyebilir.
Kablolu kulak üstü kulaklık
Ses seviyesi 85 dB ile sınırlıdır
Özelleştirilebilir. Ses paylaşımı
Dayanıklı ve katlanabilir
Küçük yaştaki çocukların kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklığın ses seviyesi 85 dB* ile sınırlandırılmıştır. Müzik, çizgi film, film veya eğitici video: Ne izler ya da dinlerlerse dinlesinler, sesin çok yüksek olmayacağını bilmenin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
Yumuşak kulaklık başlığı yastıklarına sahip daha küçük başlıklar, bu hafif kulaklığı çocuklar için konforlu hâle getirir. Yastıklı kafa bandı da mükemmel uyum için kolayca ayarlanabilir ve arka kısmındaki noktalar, çocukların kulaklığı hangi yönde takmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.
Çok renkli tasarım, kulaklığın her açıdan öne çıkmasını sağlar. Üstelik çocuklar kendi sanat eserlerini kullanarak kulaklıklarını özelleştirebilir! Kulaklık başlığındaki şeffaf pencereyi kaldırmaları, çizimlerini veya resimlerini yerleştirmeleri ve pencereyi tekrar kapatmaları yeterli.
Yorumlar
Güvenli dinleme için ses seviyesi, EN 50332 standartlarına uygun olarak 85 dB ile sınırlandırılmıştır.