Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ses seviyesi 85 dB* ile sınırlıdır

Küçük yaştaki çocukların kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklığın ses seviyesi 85 dB* ile sınırlandırılmıştır. Müzik, çizgi film, film veya eğitici video: İlgi alanları ne olursa olsun, sesi çok yüksek seviyede dinlemeyeceklerini bilerek içiniz rahat edebilir.