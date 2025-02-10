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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAK2000CT/00
Seçenekler
Süper güvenli, süper eğlenceli!
Çocuklar bu renkli kablolu kulaklıklarla müziğin keyfini çıkarsın! Hafif ve dayanıklıdır; güvenli dinleme için ses seviyesi sınırlandırılmıştır. Arkadaşları mı geldi? Ses paylaşımı özelliği sayesinde çocuklar kulaklıklarını bir arkadaşlarının kulaklığına bağlayarak birlikte dinleyebilir.
Kablolu kulak üstü kulaklık
Ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır
Kişiselleştirilebilir. Ses paylaşımı
Dayanıklı ve katlanabilir
Küçük yaştaki çocukların kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklığın ses seviyesi 85 dB* ile sınırlandırılmıştır. Müzik, çizgi film, film veya eğitici video: İlgi alanları ne olursa olsun, sesi çok yüksek seviyede dinlemeyeceklerini bilerek içiniz rahat edebilir.
Yumuşak kulak yastıklarına sahip daha küçük kulak kapakları, bu hafif kulaklığı çocuklar için konforlu hâle getirir. Yastıklı kafa bandı da mükemmel uyum için kolayca ayarlanır ve arka kısmındaki noktalar, çocukların kulaklığı hangi yönde takacaklarını anlamalarına yardımcı olur.
Çok renkli tasarım, kulaklığın her açıdan öne çıkmasını sağlar. Üstelik çocuklar kendi sanat eserlerini kullanarak kulaklıklarını özelleştirebilir! Kulaklık başlığındaki şeffaf pencereyi kaldırmaları, çizimlerini veya resimlerini yerleştirmeleri ve pencereyi tekrar kapatmaları yeterli.
Yorumlar
Güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına uygun olarak ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır.