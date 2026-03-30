2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAH8000EWT/00
Ayrıntılı, doğal ses
Değiştirilebilir pil
Gürültü Engelleyici Pro
70 saate kadar oynatma süresi
İpek kaplamalı 40 mm sürücüler ayrıntılı bir ses üretirken, Dinamik Bas ise düşük ses seviyelerinde bile tam ve zengin baslar sağlar. LDAC ve LC3 codec'leri desteklendiği için yüksek çözünürlüklü akışlardan en iyi performansı alabilir ve USB-C üzerinden kablolu olarak dinleyebilirsiniz, ayrıca, uygulamamızdan Uzamsal Sesi açarak daha sürükleyici bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.
Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.
Telefon görüşmeleri sırasında özel mikrofonlar ve gürültü azaltma algoritması el ele vererek sesinizin net bir şekilde duyulmasını ve arka plan gürültüsünün azalmasını sağlar. Çok rüzgarlı bir günde kalabalık bir caddede olsanız bile sesiniz net bir şekilde anlaşılır ve konuştuğunuz kişi etrafınızda olup bitenlerden rahatsız olmaz.
Yorumlar