Heyecan verici ses. Yüksek çözünürlüklü akış ve kablolu dinleme

İpek kaplamalı 40 mm sürücüler ayrıntılı bir ses üretirken, Dinamik Bas ise düşük ses seviyelerinde bile tam ve zengin baslar sağlar. LDAC ve LC3 codec'leri desteklendiği için yüksek çözünürlüklü akışlardan en iyi performansı alabilir ve USB-C üzerinden kablolu olarak dinleyebilirsiniz, ayrıca, uygulamamızdan Uzamsal Sesi açarak daha sürükleyici bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.