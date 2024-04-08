Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama
Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama
Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama
Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama
Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
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Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yastıklı kafa bandı neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafiftir. Mükemmel şekilde oturması için yumuşak kulaklık başlıklarının açısı ayarlanabilir. Kulaklık başlıklarının her birinde hafıza köpüğü dolgusu bulunur: Taktıkça onları daha da çok seveceksiniz.
40 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım güzel bir pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesinde dinlerken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyacaksınız.
65 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 5 dakikalık hızlı şarj ile müziği 3 saat daha çalmaya yetecek kadar güç elde edersiniz.
Kulaklıklarınız hep yanınızda olsun! Şık mat renk seçenekleri ve katlanabilir tasarımıyla bu kulak üstü kablosuz kulaklıkları istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Kulaklık başlıkları, cebinizde veya çantanızda kolayca taşınmak üzere düz bir şekilde katlanır ve içe doğru döner.
Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.
Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
Sağ kulaklık başlığındaki kullanışlı ve çok işlevli düğme, çağrıları yönetmenizi veya oynatmayı ve ses düzeyini kontrol etmenizi sağlar. Video veya film izliyorsanız güç düğmesini kullanarak düşük gecikme ayarını etkinleştirebilirsiniz.
Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek için yardımcı uygulamamızı kullanabilir veya video izlerken düşük gecikme ayarını açabilirsiniz. Önceden ayarlanmış ses stilleri de mevcuttur: "Ses" podcast'ler için idealdir! Kulaklıklarınızı kapatmayı unuttuğunuz oldu mu? Uygulamadaki zamanlayıcıyı ayarladığınızda kulaklık, bu süre içinde otomatik olarak kapanır.
İster müzik ister podcast, bu kablosuz kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış sürücülerden gelen zengin baslarla sıcak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.
Güçlü 40 mm neodimyum sürücüler
Şık mat renk seçenekleri
5 dakikalık hızlı şarj 3 saatlik oynatma sağlar
Ses
Bağlantı
Dış Karton
Kullanılabilirlik
Güç
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
Aksesuarlar
Tasarım
Telekomünikasyon
UPC
Sesli asistan
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