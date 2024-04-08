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    5000 series

    Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

    TAH5209BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama
      -{discount-value}

      5000 series Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      TAH5209BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama

      Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      5000 series Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama

      Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama

      Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      5000 series Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama

      Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        5000 series

        5000 series

        Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

        - {discount-value}

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        Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama

        • Hafif kulak üstü kulaklık
        • Doğal ses. Dinamik Bas
        • 65 saate kadar oynatma süresi
        • Net arama sesi
        Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz

        Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz

        Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yastıklı kafa bandı neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafiftir. Mükemmel şekilde oturması için yumuşak kulaklık başlıklarının açısı ayarlanabilir. Kulaklık başlıklarının her birinde hafıza köpüğü dolgusu bulunur: Taktıkça onları daha da çok seveceksiniz.

        Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

        Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

        40 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım güzel bir pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesinde dinlerken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyacaksınız.

        Hızlı şarjla 65 saate kadar oynatma süresi

        Hızlı şarjla 65 saate kadar oynatma süresi

        65 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 5 dakikalık hızlı şarj ile müziği 3 saat daha çalmaya yetecek kadar güç elde edersiniz.

        Şık, portatif, katlanabilen kompakt tasarım

        Şık, portatif, katlanabilen kompakt tasarım

        Kulaklıklarınız hep yanınızda olsun! Şık mat renk seçenekleri ve katlanabilir tasarımıyla bu kulak üstü kablosuz kulaklıkları istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Kulaklık başlıkları, cebinizde veya çantanızda kolayca taşınmak üzere düz bir şekilde katlanır ve içe doğru döner.

        Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı

        Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

        Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

        Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

        Sağ kulaklık başlığındaki çok işlevli kullanışlı düğme

        Sağ kulaklık başlığındaki kullanışlı ve çok işlevli düğme, çağrıları yönetmenizi veya oynatmayı ve ses düzeyini kontrol etmenizi sağlar. Video veya film izliyorsanız güç düğmesini kullanarak düşük gecikme ayarını etkinleştirebilirsiniz.

        Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

        Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek için yardımcı uygulamamızı kullanabilir veya video izlerken düşük gecikme ayarını açabilirsiniz. Önceden ayarlanmış ses stilleri de mevcuttur: "Ses" podcast'ler için idealdir! Kulaklıklarınızı kapatmayı unuttuğunuz oldu mu? Uygulamadaki zamanlayıcıyı ayarladığınızda kulaklık, bu süre içinde otomatik olarak kapanır.

        Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası

        İster müzik ister podcast, bu kablosuz kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış sürücülerden gelen zengin baslarla sıcak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.

        Güçlü 40 mm neodimyum sürücüler

        Güçlü 40 mm neodimyum sürücüler

        Şık mat renk seçenekleri

        Şık mat renk seçenekleri

        5 dakikalık hızlı şarj 3 saatlik oynatma sağlar

        5 dakikalık hızlı şarj 3 saatlik oynatma sağlar

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Hassasiyet
          92 dB (1 kHz, -10 dBFS)
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,3
          Bluetooth profilleri
          • HFP
          • A2DP
          • AVRCP
          Maksimum menzil
          En fazla 10  m
          Çok noktalı bağlantı
          Evet
          Desteklenen codec
          SBC

        • Dış Karton

          Uzunluk
          23.60  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          23.00  cm
          Brüt ağırlık
          1.332  kg
          Yükseklik
          30.50  cm
          GTIN
          1 48 95229 14247 0
          Net ağırlık
          0.67  kg
          Dara ağırlığı
          0.662  kg

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Kontrol türü
          Düğme

        • Güç

          Pil sayısı
          1
          Müzik çalma süresi
          65  saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          5 mins for 3 hr
          Pil ağırlığı (Toplam)
          10  g
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          500  mAh
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          22.4  cm
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          asılabilir
          Genişlik
          7  cm
          Derinlik
          26.7  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 14247 3
          Brüt ağırlık
          0.444  kg
          Net ağırlık
          0.223  kg
          Dara ağırlığı
          0.221  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          20.00  cm
          Genişlik
          18.50  cm
          Derinlik
          5.50  cm
          Ağırlık
          0.223  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 200 mm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı
          Katlanabilen tasarım
          Düz/İçe
          Kulak bağlantısı malzemesi
          Sentetik deri
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak üstü
          Kulaklık başlığı tipi
          Arkası kapalı

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20362 4

        • Sesli asistan

          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan
          Sesli asistan etkinleştirme
          Çok İşlevli düğmeye basın
          Sesli asistan desteği
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