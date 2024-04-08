Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz

Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yastıklı kafa bandı neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafiftir. Mükemmel şekilde oturması için yumuşak kulaklık başlıklarının açısı ayarlanabilir. Kulaklık başlıklarının her birinde hafıza köpüğü dolgusu bulunur: Taktıkça onları daha da çok seveceksiniz.