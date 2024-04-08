2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAH5209BK/00
Üstün konfor, mükemmel ses, kompakt katlama
Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve müzik dinlerken gerçek konforun keyfini çıkarın. 65 saate kadar çalma süresinin yanı sıra düşük ses seviyelerinde bile zengin bir ses ve derin baslar elde edersiniz. Ayrıca hareket halindeyken kompakt saklama için kolayca katlayabilirsiniz.
Hafif kulak üstü kulaklık
Doğal ses. Dinamik Bas
65 saate kadar oynatma süresi
Net arama sesi
Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yastıklı kafa bandı neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafiftir. Mükemmel şekilde oturması için yumuşak kulaklık başlıklarının açısı ayarlanabilir. Kulaklık başlıklarının her birinde hafıza köpüğü dolgusu bulunur: Taktıkça onları daha da çok seveceksiniz.
40 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım güzel bir pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesinde dinlerken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyacaksınız.
65 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar,birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 5 dakikalık hızlı şarj ile müziği 3 saat daha çalmaya yetecek kadar güç elde edersiniz.
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