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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAH4209BK/00
Seçenekler
Hafif kulak üstü kulaklık
Doğal ses. Dinamik Bas
55 saate kadar oynatma süresi
Net arama sesi
Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yastıklı baş bandı neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafiftir. Mükemmel şekilde oturması için yumuşak kulaklık başlıklarının açısı ayarlanabilir. Kulaklık başlıklarının her birinde hafıza köpüğü dolgusu bulunur: Taktıkça onları daha da çok seveceksiniz.
32 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesinde dinlerken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyacaksınız.
55 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 15 dakikalık hızlı bir şarj ile müziği 2 saat daha çalmaya yetecek kadar güç elde edersiniz.
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