55 saate kadar oynatma süresi. USB-C ile şarj

55 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 15 dakikalık hızlı bir şarj ile müziği 2 saat daha çalmaya yetecek kadar güç elde edersiniz.