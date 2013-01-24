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Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bası hissedin
Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız. Tüm faydaları görün
Bası hissedin
Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bası hissedin
Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız. Tüm faydaları görün
Kablosuz kulak içi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu kablosuz kulaklıktaki 8,2 mm neodimyum sürücüler, net bir ses ve güçlü bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde kablo üzerindeki uzaktan kumandasında bulunan BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.
USB-C ile 2 saat şarj etmek 10 saat oynatma süresi sunar. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 1,5 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.
Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Yumuşak kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar.
Akıllı telefonunuza dokunmadan aramaları yanıtlayın ve oynatma listenizi duraklatın. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.
Ekstra güce ihtiyacınız olduğunda yalnızca 15 dakikalık Hızlı Şarj ile ekstra 1,5 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.
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