2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
8,2 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Bu kablosuz kulaklıktaki 8,2 mm neodimyum sürücüler, net bir ses ve güçlü bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde kablo üzerindeki uzaktan kumandasında bulunan BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.
USB-C ile 2 saat şarj etmek 10 saat oynatma süresi sunar. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 1,5 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.
Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Yumuşak kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar.
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Vivimus
16/01/2021
Türkiye
Spor yaparken ideal
Spor yaparken kullanmak amaçla aldığım kulaklıktan çok memnun kaldım ses seviyesi iyi kolay kolay kulaktan düşmüyor şarj ı da iyi gidiyor tavsiye ederim
Avantajlar
Ses şarj kullanım kolaylığı
Dezavantajlar
Bana göre yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4205WT Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4205WT Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır
14/10/2020
Türkiye
super
çok net ve ğrüzsüz bir ses çok çok memnun kaldım umarım bozulmaz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4205BK Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4205BK Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır
selçukgülmüş
14/10/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
mukemmel ürün özelligi
[Employee of philipsglobal] ses cıkısı bas ve tiz sesleri cok gerçekçi herkese tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4205WT Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4205WT Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır
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