10 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

USB-C ile 2 saat şarj etmek 10 saat oynatma süresi sunar. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 1,5 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.