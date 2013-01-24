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    Kablosuz kulak içi kulaklık

    TAE4205BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bası hissedin Bası hissedin Bası hissedin
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      headphones

      Kablosuz kulak içi kulaklık

      TAE4205BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bası hissedin

      Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız. Tüm faydaları görün

      Kablosuz kulak içi kulaklık

      Bası hissedin

      Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız. Tüm faydaları görün

      Bası hissedin

      Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız. Tüm faydaları görün

      Kablosuz kulak içi kulaklık

      Bası hissedin

      Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz kulak içi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Bası hissedin

        • 8,2 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        BAS artırma düğmesi. Anında daha güçlü baslar

        BAS artırma düğmesi. Anında daha güçlü baslar

        Bu kablosuz kulaklıktaki 8,2 mm neodimyum sürücüler, net bir ses ve güçlü bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde kablo üzerindeki uzaktan kumandasında bulunan BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.

        10 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

        10 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

        USB-C ile 2 saat şarj etmek 10 saat oynatma süresi sunar. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 1,5 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.

        Güvenli, esnek, rahat

        Güvenli, esnek, rahat

        Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Yumuşak kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın

        Akıllı telefonunuza dokunmadan aramaları yanıtlayın ve oynatma listenizi duraklatın. Akıllı Bluetooth eşleştirme sayesinde bu kulaklık, en son eşleştiği cihazları hatırlar.

        Hızlı Şarj. 15 dakika şarj ile ekstra 1,5 antrenman yapın

        Ekstra güce ihtiyacınız olduğunda yalnızca 15 dakikalık Hızlı Şarj ile ekstra 1,5 saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazlarını otomatik olarak bulun

        Çok işlevli düğmeye uzun basıldığında bu kablosuz Bluetooth kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Kulaklıklar eşleştirildiğinde en son eşleştirildikleri cihazı hatırlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Hoparlör çapı
          8,2 mm
          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Hassasiyet
          105  dB

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Arama yönetimi
          • Aramayı Cevapla/Bitir
          • Aramayı reddet

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          USB-C kablosu

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Şarj edilebilir
          Evet
          Müzik çalma süresi
          10  saat

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          2  cm
          Genişlik
          10  cm
          Derinlik
          4  cm
          Ağırlık
          0,016  kg

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          3  cm
          Brüt ağırlık
          0,082  kg
          Net ağırlık
          0,035  kg
          Dara ağırlığı
          0,047  kg
          EAN
          48 95229 10967 4
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Net ağırlık
          0,84  kg
          Dara ağırlığı
          1.948  kg
          GTIN
          1 48 95229 10967 1
          Brüt ağırlık
          2,788  kg
          Yükseklik
          21,2  cm
          Uzunluk
          42,2  cm
          Genişlik
          22  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,298  kg
          GTIN
          2 48 95229 10967 8
          Yükseklik
          17,5  cm
          Uzunluk
          10,2  cm
          Net ağırlık
          0,105  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,193  kg
          Genişlik
          10,1  cm

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