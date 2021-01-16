ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Bası hissedin
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin
  • Bası hissedin

Üretimden kaldırıldı

Kablosuz kulak içi kulaklık

TAE4205BK/00

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bası hissedin
Basın devreye girdiği anları seviyor musunuz? Bu kulak içi kablosuz kulaklık, tek bir düğmeye dokunduğunuzda daha güçlü bas sesleri sunar! 10 saat oynatma süresi, hızlı şarj özelliği ve daha iyi pasif ses yalıtımı için yumuşak kulaklık uçlarının keyfini çıkarırsınız.
Tüm avantajları görüntüleyin

Bası hissedin

  • 8,2 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

BAS artırma düğmesi. Anında daha güçlü baslar

BAS artırma düğmesi. Anında daha güçlü baslar

Bu kablosuz kulaklıktaki 8,2 mm neodimyum sürücüler, net bir ses ve güçlü bas sunar. Daha fazlasını istediğinizde kablo üzerindeki uzaktan kumandasında bulunan BAS artırma düğmesine basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında hissedebilirsiniz.

10 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

10 saatlik oynatma süresi. USB-C ile şarj

USB-C ile 2 saat şarj etmek 10 saat oynatma süresi sunar. Şarjınız azaldığında kulaklığı 15 dakika hızlı şarj ederek 1,5 saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat bir şekilde oturur.

Güvenli, esnek, rahat

Güvenli, esnek, rahat

Oval akustik tüp ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Yumuşak kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses yalıtımı sunar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Spor yaparken ideal

Spor yaparken kullanmak amaçla aldığım kulaklıktan çok memnun kaldım ses seviyesi iyi kolay kolay kulaktan düşmüyor şarj ı da iyi gidiyor tavsiye ederim

Avantajlar

Ses şarj kullanım kolaylığı

Dezavantajlar

Bana göre yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4205WT Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4205WT Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

super

çok net ve ğrüzsüz bir ses çok çok memnun kaldım umarım bozulmaz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4205BK Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4205BK Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

mukemmel ürün özelligi

[Employee of philipsglobal] ses cıkısı bas ve tiz sesleri cok gerçekçi herkese tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4205WT Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TAE4205WT Kablosuz kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir