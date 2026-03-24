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Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi El Tipi Buhar Üretici
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STH7060/80
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Tümü (5)
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips Buhar Üreticimin/Hepsi Bir Arada Çözümümün kirecini nasıl temizlerim?
Philips buhar üreticim tüm kumaşlarda güvenle kullanılabilir mi?
Philips Buhar Üreticimi giysilerime temas ettirmek güvenli midir?
Kullanım sonrası Philips Buhar Üretici haznesi boşaltılmalı mı?
Philips Buhar Üreticim kumaş üzerinde leke bırakıyor
Philips Buhar Üreticimin başlığından su damlıyor
Philips Buhar Üreticimin kolu titriyor veya pompalama sesi çıkarıyor
Philips Buhar Üreticim, kullanımdan sonra ses ve buhar çıkarıyor
Philips Buhar Üreticim buhar üretmiyor
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