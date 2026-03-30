Gardırobunuzu üst düzeye çıkarın

Philips 7000 Serisi Buharlı Düzleştirici ile sahip olduğunuz her şey artık göz açıp kapayıncaya kadar giyilmeye hazır. Ayarlanabilir başlığı ve sivri buhar plakası ucu, kırışıklıkları her açıdan hızlı ve rahat bir şekilde giderir ve OptimalTemp ile yanma riskini ortadan kaldırır.