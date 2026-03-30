2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
STH7060/80
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
1500 W güç, 28 g/dk'ya kadar
OptimalTEMP taban
30 saniye ısınma
100 + 200 ml su hazneleri
StyleMat dahildir
7000 Serisi buharlı düzleştirici, kıyafetlerden perdelere kadar her türlü yüzeyi tazeleyip kokuları yok eder. Hafif el tipi buharlı ütü tasarımıyla taşınması kolaydır
El tipi buharlı ütü, hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandı. Ayarlanabilir başlığı ile ister askıdaki giysiyi dikey, ister yatak üzerindeki bir kıyafeti yatay olarak ütüleyin. Ütü masasına ihtiyaç duymadan, değiştirilebilir su hazneleriyle tüm giysilerinizi tek seferde hazırlayın.
Buhar plakasında bulunan sivri uç sayesinde düğmeler, yakalar ve pileler gibi ulaşılması zor bölgelerde kırışıklıkları ekstra hassasiyetle kolayca giderebilirsiniz.
Ödüller
Yorumlar
Üçüncü taraf kuruluş tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 10 saniye buhar püskürtme süresiyle test edilmiştir.
Şirket içi Philips test raporuna göre Philips GC362 ile karşılaştırıldığında