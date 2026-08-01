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3000 Serisi Buharlı Düzleştirici
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STH3010/70
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UK Declaration of Conformity
- English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Tümü (2)
Philips buhar üreticim tüm kumaşlarda güvenle kullanılabilir mi?
Philips Buhar Üreticimi giysilerime temas ettirmek güvenli midir?
Philips Buhar Üreticim kumaş üzerinde leke bırakıyor
Philips Buhar Üreticimin başlığından su damlıyor
Philips Buhar Üreticimin kolu titriyor veya pompalama sesi çıkarıyor
Philips Buhar Üreticim, kullanımdan sonra ses ve buhar çıkarıyor
Philips Buhar Üreticim buhar üretmiyor
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