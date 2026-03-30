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  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm
  • Kompakt ve katlanabilir çözüm

3000 SerisiBuharlı Düzleştirici

STH3010/70

Kompakt ve katlanabilir çözüm
3000 Serisi Buharlı Düzleştirici; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Evde ve hareket halinde kolay kırışıklık giderme

Kompakt ve katlanabilir çözüm

  • Kompakt ve katlanabilir

  • ˜30 saniyede kullanıma hazır

  • 1000 W, 20 g/dk'ya kadar

  • Ütü masası gerekmez

Kompakt ve katlanabilir buharlı düzleştirici, kullanımı ve saklanması kolay

Kompakt ve katlanabilir buharlı düzleştirici, kullanımı ve saklanması kolay

3000 Serisi Buharlı Düzleştirici; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.

Yalnızca 30 saniye kadar kısa bir sürede kullanıma hazır

Yalnızca 30 saniye kadar kısa bir sürede kullanıma hazır

Yalnızca 30 saniye içinde buhar vermeye hazır. Işık, ne zaman kullanıma hazır olduğunu gösterir, böylece işinizi kısa sürede bitirirsiniz. Beklemek yok, ekstra zahmet yok.

1000 W, 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar hızı

1000 W, 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar hızı

Buharlı Düzleştirici, 1000 W sayesinde 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar sağlar. Hızlı ve kullanışlı bir deneyim sunar.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Harici kaynak tarafından 1 dakika boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.