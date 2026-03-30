Kompakt ve katlanabilir çözüm

3000 Serisi Buharlı Düzleştirici; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.