2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
STH3010/70
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Kompakt ve katlanabilir
˜30 saniyede kullanıma hazır
1000 W, 20 g/dk'ya kadar
Ütü masası gerekmez
3000 Serisi Buharlı Düzleştirici; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman, her yerde ütülü kıyafetleri garanti eder. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için idealdir.
Yalnızca 30 saniye içinde buhar vermeye hazır. Işık, ne zaman kullanıma hazır olduğunu gösterir, böylece işinizi kısa sürede bitirirsiniz. Beklemek yok, ekstra zahmet yok.
Buharlı Düzleştirici, 1000 W sayesinde 20 g/dk'ya kadar sürekli buhar sağlar. Hızlı ve kullanışlı bir deneyim sunar.
Yorumlar
Harici kaynak tarafından 1 dakika boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.