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Üretimden kaldırıldı

Spor kulaklık

SHQ1300PK/00

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Limon Sarısı ve Beyaz
Limon Sarısı ve Beyaz
Pembe
Pembe

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenli uyum ve ultra hafiflik

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

  • 8,6 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

5,7 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*

5,7 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*

Sadece 5,7 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.

Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

20/10/2017

Türkiye

Türkiye

Aktif yaşama ayak uyduruyor

Öncelikle ilk defa bir kulaklığın hareket halinde kulaktan çıkmadığını belirtmeliyim. Kulaklık çok hafif. Yanında gelen taşıma çantası ve değişik boyutlardaki silikon başlıklar çok iyi düşünülmüş. Kablo sarma aparatı akılcı bir çözüm. Ses kalitesi gayet iyi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ1300PK Spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ1300PK Spor kulaklık için yapılmıştır

09/03/2016

Türkiye

Türkiye

Gerçekten iyi

kulağa oturuşu ve kabloların düğümlenmemesi bakımından çok iyi, performans açısından da yeterince iyi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ1300LF Spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ1300LF Spor kulaklık için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. IPX4 Onaylı. Kulaklıklarda IPX7 ve IPX2 onaylı.