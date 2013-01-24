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    Spor kulaklık

    SHQ1300PK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
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      Spor kulaklık

      SHQ1300PK/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

      Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,90 TL
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      Spor kulaklık

      Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

      Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün

      Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

      Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 69,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Spor kulaklık

      Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

      Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün

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        Spor kulaklık

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        Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

        Güvenli uyum ve ultra hafiflik

        • 8,6 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulaklık
        5,7 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*

        5,7 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*

        Sadece 5,7 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

        C şeklinde sabitleyici uç kulaklığın yerinde durmasını sağlar

        C şeklinde sabitleyici uç kulaklığın yerinde durmasını sağlar

        C şeklinde kauçuk uçlar Actionfit kulaklıkların kulağınıza sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlar ve böylece kulaklıkla uğraşmadan egzersize konsantre olabilirsiniz.

        Yüksek performanslı ses en üst seviyede performans sağlar

        Yüksek performanslı ses en üst seviyede performans sağlar

        8,6 mm neodimyum sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® Destekli kablo

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® Destekli kablo

        Kevlar® destekli kulaklık kabloları en zorlu egzersizlere dayanacak kadar sağlamdır.

        Tere ve neme dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal

        Tere ve neme dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal

        Ter veya yağmur en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek sınırlarınızı zorlamanıza artık engel olmayacak. Actionfit spor kulaklık malzemeleri, ter ve su geçirmezlik sayesinde hava nasıl olursa olsun en iyi egzersiz arkadaşınızdır.

        Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar

        Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar

        Bu ActionFit kulaklık, sesi engellemediği için özellikle dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar olur ve güvende kalırsınız. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskelemeden kaliteli ses sağlar.

        En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

        En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          15 - 22 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Hassasiyet
          107 dB
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Hoparlör çapı
          13,6 mm
          Akustik sistem
          Yarı kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum

        • Tasarım

          Renk
          Pembe

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5  mm
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Konektör kaplaması
          Altın kaplama

        • Aksesuarlar

          Saklama kesesi
          Evet
          Kablo yönetimi
          Kablo klipsi

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            • IPX4 Onaylı. Kulaklıklarda IPX7 ve IPX2 onaylı.

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