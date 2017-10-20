2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
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Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar.
8,6 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Sadece 5,7 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.
ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
sombahar
20/10/2017
Türkiye
Aktif yaşama ayak uyduruyor
Öncelikle ilk defa bir kulaklığın hareket halinde kulaktan çıkmadığını belirtmeliyim. Kulaklık çok hafif. Yanında gelen taşıma çantası ve değişik boyutlardaki silikon başlıklar çok iyi düşünülmüş. Kablo sarma aparatı akılcı bir çözüm. Ses kalitesi gayet iyi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ1300PK Spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ1300PK Spor kulaklık için yapılmıştır
Ascagan
09/03/2016
Türkiye
Gerçekten iyi
kulağa oturuşu ve kabloların düğümlenmemesi bakımından çok iyi, performans açısından da yeterince iyi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ1300LF Spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ1300LF Spor kulaklık için yapılmıştır
IPX4 Onaylı. Kulaklıklarda IPX7 ve IPX2 onaylı.