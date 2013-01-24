Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün