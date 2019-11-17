2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHL5005WT/00
Müzik aşkı için
Bu kulaklık müziği istediğiniz yerde dinlemenize olanak sağlar. Yumuşak tamponları sayesinde en sevdiğiniz şarkıları rahatsızlık duymadan dinleyebilirsiniz. Mükemmel ses kalitesi, müzik keyfine yeni bir deneyim kazandırıyor.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Düz katlama
Kolay saklama ve taşıma için düz katlanan kulaklık
32 mm hoparlör sürücüleri ile mükemmel ses ve derin bas performansı
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
2.0
5 üzerinden
7
İncelemeler
BEYLERBEYİ
17/11/2019
Türkiye
ürün ses iyi
ürün çok güze ses veriyor ancak 8 ayda 3 defa tamire gönderdim philips markası ve servisine herzaman günim Tam
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-05-17
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-05-17
foooooof
09/01/2019
Türkiye
İYİ SAYILIR
dışarıya fazla ses veriyor ve kulağınızı uzun kullanımlarda acıtıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
XeatoNNN
26/08/2018
Türkiye
Bası çok kötü
Ses kalitesi olarak iyi ama bası çok kötü çıkıyor.
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHL5005 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır