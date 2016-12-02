2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHL3060WT/00
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
32 mm güçlü sürücüler net, ayrıntılı ve doğal ses verir.
4.0
5 üzerinden
7
İncelemeler
Aysehll
02/12/2016
Türkiye
Resmen Aşık Oldum!
Bir yıldan fazla süredir bu ürünü kullanıyorum ve mükemmel ses kalitesi beni benden alıyor. Bana sorun olan tek şey yanımda taşımakta zorlanmam ki bu zorluk diğer kulak üstü kulaklıklarla karşılaştırınca diğerlerinden oldukça az. Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3060BK Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3060BK Kulaklıklar için yapılmıştır
Otorite
18/07/2016
Türkiye
Ses çıkışı yeterli gelmeyebilir
Fiyat/performans açısından değerlendirildiğinde gerçekten mükemmel bir ürün. Temiz ve net bir ses veriyor. Ancak ürünü yalnızca mobil cihazlarınızla müzik dinlemek için kullanmayı düşünüyorsanız ses çıkışı yeterli gelmeyebilir. Satın almadan önce deneme imkanınız varsa o şekilde satın almanızı öneririm.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3060BL Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3060BL Kulaklıklar için yapılmıştır
DavulcuKız
11/02/2016
Türkiye
Bu kategoride fiyat/performans olarak harika bir ürün
Frekans değeri 10Hz seviyesinden başladığı için Bass sesleri, 22kHz seviyesine çıktığı Tiz sesleri piyasadaki 20-20000Hz'lik rakiplerine göre daha iyi verebiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3060BL Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3060BL Kulaklıklar için yapılmıştır