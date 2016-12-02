ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Kulaklıklar

SHL3060PP/00

4

| (7) İncelemeler

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Mor
Mor
Pembe
Pembe
Siyah
Siyah

Net ve güçlü bas

DJ'lerden ilham alan bu kulaklık güçlü ses ve bas vermenin yanı sıra, yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

DJ monitör tipi kulaklıkla

Net ve güçlü bas

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

Kapalı tip akustik yapısı ortam gürültüsünü önleyerek iyi ses yalıtımı sağlar

hareket halindeyken kolayca saklamak için kompakt, düz katlanır tasarım

Hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak için üretilen DJ stili monitör tipi kulaklık, harika taşınabilirlik ve kolay saklama için katlanarak kaldırılabilir.

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı başınıza uyum sağlar

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı başınıza uyum sağlar

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

7

İncelemeler

1

02/12/2016

Türkiye

Türkiye

Resmen Aşık Oldum!

Bir yıldan fazla süredir bu ürünü kullanıyorum ve mükemmel ses kalitesi beni benden alıyor. Bana sorun olan tek şey yanımda taşımakta zorlanmam ki bu zorluk diğer kulak üstü kulaklıklarla karşılaştırınca diğerlerinden oldukça az. Tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3060BK Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3060BK Kulaklıklar için yapılmıştır

18/07/2016

Türkiye

Türkiye

Ses çıkışı yeterli gelmeyebilir

Fiyat/performans açısından değerlendirildiğinde gerçekten mükemmel bir ürün. Temiz ve net bir ses veriyor. Ancak ürünü yalnızca mobil cihazlarınızla müzik dinlemek için kullanmayı düşünüyorsanız ses çıkışı yeterli gelmeyebilir. Satın almadan önce deneme imkanınız varsa o şekilde satın almanızı öneririm.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3060BL Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3060BL Kulaklıklar için yapılmıştır

11/02/2016

Türkiye

Türkiye

Bu kategoride fiyat/performans olarak harika bir ürün

Frekans değeri 10Hz seviyesinden başladığı için Bass sesleri, 22kHz seviyesine çıktığı Tiz sesleri piyasadaki 20-20000Hz'lik rakiplerine göre daha iyi verebiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3060BL Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3060BL Kulaklıklar için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları