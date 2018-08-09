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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE8105SL/00
Derin ve net bas, her zaman
Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki kontrol düğmesi sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz.
8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı
Kulak içi
Kulaklığın muhafazası, en net ses performansı için titreşimi önleyen sağlam alüminyumdan yapılmıştır. Ayrıca kulaklığı günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı korur.
Dolaşmayı önleyen akıllı aparat, iki kulaklık kablosunu birleştirerek düzgün şekilde bir arada tutar. Artık dolaşmış kablolar veya düğümlerle uğraşmayacaksınız!
Kulaklıkla kablo arasındaki yumuşak fakat sağlam ve esnek konektör, sürekli bükülmeye bağlı olası hasarlara karşı koruma sağlar.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
evolus
09/08/2018
Türkiye
Kablo malzemesi
Philips ürünlerini severek kullanıyorum ama bu kulaklığın kablo malzemesini beğenmedim. Fazla sert bir malzeme. Keşke mağazalarda kulak üstü kulaklıklar gibi kulakiçi kulaklıkları da denemek için olmasada tasarımı ve kullanılan materyalleri için inceleyebilsek. Onun dışında ürünü kullanmaktan memnunum.
Bu değerlendirme SHE8105BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHE8105BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır