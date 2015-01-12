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    Kulak içi mikrofonlu kulaklık

    SHE8105BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Derin ve net bas, her zaman Derin ve net bas, her zaman Derin ve net bas, her zaman
      -{discount-value}

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      SHE8105BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Derin ve net bas, her zaman

      Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 119,90 TL

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Derin ve net bas, her zaman

      Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Derin ve net bas, her zaman

      Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 119,90 TL

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Derin ve net bas, her zaman

      Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        - {discount-value}

        Toplam:

        Derin ve net bas, her zaman

        sağlam metal muhafazalı

        • 8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı
        • Kulak içi
        Ses netliği için sağlam alüminyum muhafaza titreşimi engeller

        Ses netliği için sağlam alüminyum muhafaza titreşimi engeller

        Kulaklığın muhafazası, en net ses performansı için titreşimi önleyen sağlam alüminyumdan yapılmıştır. Ayrıca kulaklığı günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı korur.

        Dolaşmayı önleyen aparat kablolarınızı düzgün şekilde bir arada tutar

        Dolaşmayı önleyen aparat kablolarınızı düzgün şekilde bir arada tutar

        Dolaşmayı önleyen akıllı aparat, iki kulaklık kablosunu birleştirerek düzgün şekilde bir arada tutar. Artık dolaşmış kablolar veya düğümlerle uğraşmayacaksınız!

        Müzik ve aramalar için kablo üzerinde uzaktan kumanda ile mikrofon

        Müzik ve aramalar için kablo üzerinde uzaktan kumanda ile mikrofon

        Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon aramaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Tam uyum için üç farklı boy seçeneğiyle silikon başlıklar

        Tam uyum için üç farklı boy seçeneğiyle silikon başlıklar

        Kulak içi kulaklık, küçükten büyüğe 3 kulak başlığı seçeneğiyle gelir; böylece kulaklarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

        Hassas, derin bas için yeniden tasarlanan 8,6 mm sürücüler

        Hassas, derin bas için yeniden tasarlanan 8,6 mm sürücüler

        Kulaklıktan kabloya güçlü bağlantı için dayanıklı Flexi-grip

        Kulaklıkla kablo arasındaki yumuşak fakat sağlam ve esnek konektör, sürekli bükülmeye bağlı olası hasarlara karşı koruma sağlar.

        Ergonomik konfor için kıvrımlı muhafaza ve oval ses tüpleri

        Kulak içi kulaklık her kulak şeklinde uyacak şekilde hassas biçimde tasarlanmıştır. Ergonomik oval ses tüpü ve kıvrımlı tasarım, her zaman en iyi, güvenli ve rahat bir uyum sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı kapalı
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          8 - 24 000  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          Bakır
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Maksimum güç girişi
          30  mW

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5 mm stereo
          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Aşağıdakilerle uyumludur:
          Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
          Kablo tipi
          OFC
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör kaplaması
          altın kaplama

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