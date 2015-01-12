Derin ve net bas, her zaman
Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Derin ve net bas, her zaman
Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Derin ve net bas, her zaman
Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Derin ve net bas, her zaman
Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kulak içi mikrofonlu kulaklık
Toplam:
Kulaklığın muhafazası, en net ses performansı için titreşimi önleyen sağlam alüminyumdan yapılmıştır. Ayrıca kulaklığı günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı korur.
Dolaşmayı önleyen akıllı aparat, iki kulaklık kablosunu birleştirerek düzgün şekilde bir arada tutar. Artık dolaşmış kablolar veya düğümlerle uğraşmayacaksınız!
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon aramaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Kulak içi kulaklık, küçükten büyüğe 3 kulak başlığı seçeneğiyle gelir; böylece kulaklarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.
Kulaklıkla kablo arasındaki yumuşak fakat sağlam ve esnek konektör, sürekli bükülmeye bağlı olası hasarlara karşı koruma sağlar.
Kulak içi kulaklık her kulak şeklinde uyacak şekilde hassas biçimde tasarlanmıştır. Ergonomik oval ses tüpü ve kıvrımlı tasarım, her zaman en iyi, güvenli ve rahat bir uyum sağlar.
Tasarım
Ses
Bağlantı
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