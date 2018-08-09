ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Kulak içi mikrofonlu kulaklık

SHE8105BK/00

4

| (1) Değerlendirme

Seçenekler

Gümüş
Gümüş
Siyah
Siyah

Derin ve net bas, her zaman

Philips SHE8105 kulak içi kulaklık, gerçek anlamda derin bas için yüksek kaliteli sürücülere ve ses netliği için sağlam alüminyum muhafazaya sahiptir. Oval ses tüpleri ergonomik konfor sunar. Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde müzikten aramalara kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

sağlam metal muhafazalı

Derin ve net bas, her zaman

  • 8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı

  • Kulak içi

Tam uyum için üç farklı boy seçeneğiyle silikon başlıklar

Tam uyum için üç farklı boy seçeneğiyle silikon başlıklar

Kulak içi kulaklık, küçükten büyüğe 3 kulak başlığı seçeneğiyle gelir; böylece kulaklarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

Hassas, derin bas için yeniden tasarlanan 8,6 mm sürücüler

Hassas, derin bas için yeniden tasarlanan 8,6 mm sürücüler

Müzik ve aramalar için kablo üzerinde uzaktan kumanda ile mikrofon

Müzik ve aramalar için kablo üzerinde uzaktan kumanda ile mikrofon

Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon aramaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
3
2
1

09/08/2018

Türkiye

Türkiye

Kablo malzemesi

Philips ürünlerini severek kullanıyorum ama bu kulaklığın kablo malzemesini beğenmedim. Fazla sert bir malzeme. Keşke mağazalarda kulak üstü kulaklıklar gibi kulakiçi kulaklıkları da denemek için olmasada tasarımı ve kullanılan materyalleri için inceleyebilsek. Onun dışında ürünü kullanmaktan memnunum.

Bu değerlendirme SHE8105BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHE8105BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları