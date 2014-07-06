Philips SHE3015 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
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Mikrofonlu kulaklık
Ekstra bas
Philips SHE3015 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
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