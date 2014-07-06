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    Mikrofonlu kulaklık

    SHE3015WT/00
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHE3015WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra bas

      Philips SHE3015 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Mikrofonlu kulaklık

      Ekstra bas

      Philips SHE3015 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Mikrofonlu kulaklık

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        Kulağa tam oturan yumuşak gövde

        • 14,8 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulaklık

        Yüksek ses kalitesi için 14,8 mm hoparlör sürücüleri

        Kulak içi kulaklıklara yerleştirilen büyük 14,8 mm hoparlör sürücüleri yüksek ses kalitesi sağlar.

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Dayanıklılık için Flexi-Grip tasarım

        Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Rahat kullanım için kauçuk ön kapaklar

        Kauçuk ön kapak rahat kullanım için tamamen yumuşak bir gövde sunar.

        Yumuşak gövde rahat uyum sağlar

        Şeffaf, kauçuk kulaklık gövdesi rahat dinleme deneyimi için kulağınıza göre şekil alır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Frekans tepkisi
          9 - 22.000  Hz
          Diyafram
          PET
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          bakır
          Hoparlör çapı
          14.8  mm
          Hassasiyet
          107  dB
          Maksimum güç girişi
          25  mW
          Empedans
          16  ohm

        • Bağlantı

          Kablo tipi
          bakır
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Konektör
          3.5  mm

        • Dış Karton

          Uzunluk
          34,5  cm
          Ambalaj sayısı
          24
          Genişlik
          19,7  cm
          Brüt ağırlık
          1,2586  kg
          Yükseklik
          16,3  cm
          GTIN
          1 69 23410 73226 6
          Net ağırlık
          0,3216  kg
          Dara ağırlığı
          0,9370  kg

        • İç Karton

          Uzunluk
          17,9  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          8  cm
          Yükseklik
          6  cm
          Net ağırlık
          0,0402  kg
          Brüt ağırlık
          0,1287  kg
          Dara ağırlığı
          0,0885  kg
          GTIN
          2 69 23410 73226 3

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17,5  cm
          Ambalaj türü
          Sahte
          Raf yerleşimi tipi
          Sahte
          Genişlik
          5,2  cm
          Derinlik
          2,8  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          69 23410 73226 9
          Brüt ağırlık
          0,0339  kg
          Net ağırlık
          0,0134  kg
          Dara ağırlığı
          0,0205  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          2,1  cm
          Genişlik
          1,6  cm
          Derinlik
          1,25  cm
          Ağırlık
          0,0134  kg

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

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