Bugün aldım, Philips in 30 liralık extra bass kulaklığından hiçbir farkı yok aynı hayal kırıklığı, sırf mağazada kalmadığı için bunu aldım ve fiyatına bakarak daha iyi diye düşündüm ama çok yanılmışım, kulaklık elimde kaldı iade de edemem artık, sesler çok tiz bassı çok rahatsız edici ve ses seviyesi oldukça düşük yani vadettiği hiçbir özelliği bize sunmuyor bu fiyata çok daha iyi kulaklıklar gördüm.