2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE3015PH/00
Ekstra bas
Philips SHE3015 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa rahat şekilde oturur. Göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur. Dahili mikrofon ve kumanda, cep telefonuyla eller serbest konuşmayı kolaylaştırır.
14,8 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Kulak içi kulaklıklara yerleştirilen büyük 14,8 mm hoparlör sürücüleri yüksek ses kalitesi sağlar.
Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
BBA34
05/05/2018
Türkiye
Zarif
Çok zarif ve sade olduğu için tercihim oldu.Ses zaten Philips kalitesi, duymadığınız sesleri duyacaksınız.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3015WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3015WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Zg369
14/08/2018
Türkiye
Verdiğim para boşa gitti
Bugün aldım, Philips in 30 liralık extra bass kulaklığından hiçbir farkı yok aynı hayal kırıklığı, sırf mağazada kalmadığı için bunu aldım ve fiyatına bakarak daha iyi diye düşündüm ama çok yanılmışım, kulaklık elimde kaldı iade de edemem artık, sesler çok tiz bassı çok rahatsız edici ve ses seviyesi oldukça düşük yani vadettiği hiçbir özelliği bize sunmuyor bu fiyata çok daha iyi kulaklıklar gördüm.
Bu değerlendirme SHE3015BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHE3015BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır