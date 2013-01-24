Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor

Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün