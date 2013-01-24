  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Bluetooth Kulaklık

    SHB5950WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor
      -{discount-value}

      Bluetooth Kulaklık

      SHB5950WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor

      Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bluetooth Kulaklık

      Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor

      Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor

      Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bluetooth Kulaklık

      Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor

      Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kulak üstü

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Bluetooth Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor

        Ultra hafif, sabit duran ve konforlu boyun bandı

        • 8 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        • Düz kablo
        Parlak kaplama, şık bir görünüm yaratırken ekstra koruma sağlar

        Parlak kaplama, şık bir görünüm yaratırken ekstra koruma sağlar

        Yüksek kaliteli parlak kaplama, şık bir görünüm yaratırken ekstra koruma sağlar.

        Oval tüpün takılması ergonomik rahatlık sağlar

        Oval tüpün takılması ergonomik rahatlık sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.

        Güçlü hoparlörler, güçlü bas ve net ses üretir

        Güçlü hoparlörler, güçlü bas ve net ses üretir

        Güçlü hoparlörlerin kompakt tasarımı, güçlü bas ve net ses ile mükemmel uyum sağlar.

        Yumuşak kauçuk boyun bandı konfor sağlar ve kulaklığı sabit tutar

        Yumuşak kauçuk boyun bandı konfor sağlar ve kulaklığı sabit tutar

        Yumuşak kauçuk boyun bandı kullanım kolaylığı sunarken kulaklığı sabit tutar.

        Bluetooth sürümü 4.1'i ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP'yi destekler

        Bluetooth sürümü 4.1'i ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP'yi destekler

        Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.

        Müzik keyfi ve çağrılar için kablosuz kontrol

        Müzik keyfi ve çağrılar için kablosuz kontrol

        Müzik dinlemenin ve telefon görüşmelerinin keyfini kablolarla uğraşmadan özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin, ses düzeyini kontrol edin ve çağrıları yanıtlayın.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon

        Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.

        Hareket halindeyken rahat kullanım için dolaşmayan düz kablo

        Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Dahili
          USB kablosu
          Şarj için birlikte verilir

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth sürümü
          4,1

        • Güç

          Pil Tipi
          LI Polimer
          Pil ağırlığı
          2,5 g
          Müzik çalma süresi
          7*  saat
          Bekleme süresi
          160* sa
          Konuşma süresi
          7* sa

        • Ses

          Frekans aralığı
          10 - 21.000 Hz
          Empedans
          16 ohm
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Hoparlör çapı
          8 mm
          Hassasiyet
          107  dB
          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Ses Geliştirme
          • Yankı kontrolü
          • Gürültü Azaltma
          Ses bobini
          Bakır
          Tip
          dinamik

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş
          • Mikrofonun sesini kapatma
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,379  kg
          GTIN
          1 69 25970 71008 1
          Yükseklik
          19  cm
          Uzunluk
          16,5  cm
          Net ağırlık
          0,129  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,25  kg
          Genişlik
          10,7  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3  cm
          EAN
          69 25970 71008 4
          Brüt ağırlık
          0,096  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,043  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,053  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          15  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,6  cm
          Yükseklik
          15  cm
          Ağırlık
          0,03  kg
          Genişlik
          13,5  cm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi