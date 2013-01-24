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Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor
Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor
Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor
Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor
Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Bluetooth Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yüksek kaliteli parlak kaplama, şık bir görünüm yaratırken ekstra koruma sağlar.
Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.
Güçlü hoparlörlerin kompakt tasarımı, güçlü bas ve net ses ile mükemmel uyum sağlar.
Yumuşak kauçuk boyun bandı kullanım kolaylığı sunarken kulaklığı sabit tutar.
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.
Müzik dinlemenin ve telefon görüşmelerinin keyfini kablolarla uğraşmadan özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin, ses düzeyini kontrol edin ve çağrıları yanıtlayın.
Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.
Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar.
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