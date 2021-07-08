ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Bluetooth Kulaklık

SHB5950WT/00

3

| (3) İncelemeler

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah

Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor

Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ultra hafif, sabit duran ve konforlu boyun bandı

Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor

  • 8 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • Düz kablo

Güçlü hoparlörler, güçlü bas ve net ses üretir

Güçlü hoparlörler, güçlü bas ve net ses üretir

Güçlü hoparlörlerin kompakt tasarımı, güçlü bas ve net ses ile mükemmel uyum sağlar.

Hareket halindeyken rahat kullanım için dolaşmayan düz kablo

Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar.

Müzik keyfi ve çağrılar için kablosuz kontrol

Müzik keyfi ve çağrılar için kablosuz kontrol

Müzik dinlemenin ve telefon görüşmelerinin keyfini kablolarla uğraşmadan özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin, ses düzeyini kontrol edin ve çağrıları yanıtlayın.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

4
2

08/07/2021

Türkiye

Türkiye

SES ÇOK KALİTELİ

Ses çok iyi, baslar,midler,tizler ve ses yüksekliği hepsi başarılı

Avantajlar

ses ve kullanım kolaylığı

Dezavantajlar

telefon görüşmelerinde sesinizin karşıya net gitmemesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5950BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-08

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5950BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-01-08

16/10/2017

Türkiye

Türkiye

telefon görüşmesi

ürünün müzik dinleme ses performansı güzel, fakat telefonla görüşmede mikrofon iç tarafta kaldığı için sesim karşı tarafa aşağıdan ve boğuk gidiyor. Garantiye gönderdim ve ürünüm hakkında cevap bekleme sürecindeyim..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5950BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5950BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

02/08/2018

Türkiye

Türkiye

Telefonda Görüşme Çok Sorunlu

Sesim karşı tarafa çok boğuk bir şekilde gidiyor. Mikrofonun yerleşimi çok kötü. Arge ekibiniz hic mikrofonunu denemedi mi bu ürünün. Philips e hic yakışmayacak kadar kötü ve amatör

Bu değerlendirme SHB5950WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHB5950WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir