2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB5950WT/00
Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor
Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır.
8 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Düz kablo
Güçlü hoparlörlerin kompakt tasarımı, güçlü bas ve net ses ile mükemmel uyum sağlar.
Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar.
Müzik dinlemenin ve telefon görüşmelerinin keyfini kablolarla uğraşmadan özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin, ses düzeyini kontrol edin ve çağrıları yanıtlayın.
3.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
Alpa1
08/07/2021
Türkiye
SES ÇOK KALİTELİ
Ses çok iyi, baslar,midler,tizler ve ses yüksekliği hepsi başarılı
Avantajlar
ses ve kullanım kolaylığı
Dezavantajlar
telefon görüşmelerinde sesinizin karşıya net gitmemesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5950BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-01-08
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5950BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-01-08
saidoox43
16/10/2017
Türkiye
telefon görüşmesi
ürünün müzik dinleme ses performansı güzel, fakat telefonla görüşmede mikrofon iç tarafta kaldığı için sesim karşı tarafa aşağıdan ve boğuk gidiyor. Garantiye gönderdim ve ürünüm hakkında cevap bekleme sürecindeyim..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5950BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5950BK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
FarukA
02/08/2018
Türkiye
Telefonda Görüşme Çok Sorunlu
Sesim karşı tarafa çok boğuk bir şekilde gidiyor. Mikrofonun yerleşimi çok kötü. Arge ekibiniz hic mikrofonunu denemedi mi bu ürünün. Philips e hic yakışmayacak kadar kötü ve amatör
Bu değerlendirme SHB5950WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHB5950WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
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