Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor
Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bluetooth Kulaklık
Kablosuz özgürlük güçlü ritimlerle bir araya geliyor
Bu boyun bantlı kablosuz kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Philips UpBeat Metalix Pro, güçlü bas sesleri için kaliteli sürücüleri sunarken oval tüp aparatlarıyla da konfor sağlar. Vakum metalize muhafaza, kulaklığınıza profesyonel zarafet ve sofistike bir görünüm kazandırır. Tüm faydaları görün
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