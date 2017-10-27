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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB5900WT/00

4.7

| (6) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah

İstediğiniz yerde zengin bas sesleri

Kompakt SHB5900 Bluetooth® kulaklıklar 6 saate varan kablosuz müzik keyfi sunan güçlü sürücülere sahiptir. MusicChain özelliği sayesinde MusicChain özelliği etkin kulaklıklarla eşleştirerek arkadaşlarınızla müzik paylaşımında bulunabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kablosuz, harika ses ve mükemmel uyum

İstediğiniz yerde zengin bas sesleri

  • 8 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • NFC

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.

Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın

Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş ve mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Kolay eşleştirme için tek dokunuşla NFC bağlantısı

Kolay eşleştirme için tek dokunuşla NFC bağlantısı

Kolay NFC eşleştirme, Bluetooth® kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

6

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

27/10/2017

Türkiye

Türkiye

Fiyat Performans

Başka bir kore markası kullanıyordum, arızalandı ve değişiklik yaptım. İyi ki yapmışım. Sesi kesinlikle sürücü çap ve güç açısından çok ilerde. Tek sorunum şu koşarken arkada bulunan bluetooth devresi hoplayıp zıplıyor keşke bir minik klips olsaymış. Basları halikaten kuvvetli ancak ses aralığı 10-22.000 hz bir cihaz. Referans monitör almıyoruz sonuçta. Bu fiyata çok iyi ! Kablo birleşimleri kopacak diye korkuyorum ki çok hassas kullanırım. Başka dezavantaj yok. Harika!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

29/12/2016

Türkiye

Türkiye

Harika

Ürün gerçekten çok iyi ve çok güçlü bir ses veriyor. Baslar harika, benzer ürünlere göre fiyatı da uygun. Herkese tavsiye ederim...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

03/10/2016

Türkiye

Türkiye

Fiyat - Performans Cihazı

1-2 haftadır kullanıyorum bu cihazı. almadan önce sıkı bir incele yapmıştım bluetooth kulaklıklar arasında. neyse bu kulaklığı almaya karar verdim. almadan önce pazar, fiyat araştırması yapın. piyasadaki en iyi fiyat performans cihazı bence. ses kalitesi daha önce kullandığım kablolu kulaklıklardan daha iyi. kulak içi kulaklık seviyorum ve iphone kulaklığı beni tatmin etmiyordu. sporda kullanıyorum kapsama kalitesi çok iyi kulaktan düşmüyor. sadece bazen kafanızı sağa sola cevirdiğinizde arkasında şey yüzünden kulağınızdan çıkabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

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