2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
İstediğiniz yerde zengin bas sesleri
Kompakt SHB5900 Bluetooth® kulaklıklar 6 saate varan kablosuz müzik keyfi sunan güçlü sürücülere sahiptir. MusicChain özelliği sayesinde MusicChain özelliği etkin kulaklıklarla eşleştirerek arkadaşlarınızla müzik paylaşımında bulunabilirsiniz.
8 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
NFC
Kaymaz düz kablo asla dolaşmaz.
MusicChain™ ile çaldığınız parçaları arkadaşınızla kolayca paylaşabilirsiniz. Kulaklığınızdaki MusicChain™ düğmesine bastığınızda, kulaklığınız Bluetooth® teknolojisi kullanılarak başka bir MusicChain™ özellikli kulaklıkla eşleştirilir.
Kompakt ve etkili 8,6 mm hoparlör sürücüleri, hareket halindeyken daha iyi bir dinleme deneyimi için hassas ses ve güçlü baslar sunar.
4.7
5 üzerinden
6
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Lincoln
27/10/2017
Türkiye
Fiyat Performans
Başka bir kore markası kullanıyordum, arızalandı ve değişiklik yaptım. İyi ki yapmışım. Sesi kesinlikle sürücü çap ve güç açısından çok ilerde. Tek sorunum şu koşarken arkada bulunan bluetooth devresi hoplayıp zıplıyor keşke bir minik klips olsaymış. Basları halikaten kuvvetli ancak ses aralığı 10-22.000 hz bir cihaz. Referans monitör almıyoruz sonuçta. Bu fiyata çok iyi ! Kablo birleşimleri kopacak diye korkuyorum ki çok hassas kullanırım. Başka dezavantaj yok. Harika!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Kartal1903
29/12/2016
Türkiye
Harika
Ürün gerçekten çok iyi ve çok güçlü bir ses veriyor. Baslar harika, benzer ürünlere göre fiyatı da uygun. Herkese tavsiye ederim...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Captain27
03/10/2016
Türkiye
Fiyat - Performans Cihazı
1-2 haftadır kullanıyorum bu cihazı. almadan önce sıkı bir incele yapmıştım bluetooth kulaklıklar arasında. neyse bu kulaklığı almaya karar verdim. almadan önce pazar, fiyat araştırması yapın. piyasadaki en iyi fiyat performans cihazı bence. ses kalitesi daha önce kullandığım kablolu kulaklıklardan daha iyi. kulak içi kulaklık seviyorum ve iphone kulaklığı beni tatmin etmiyordu. sporda kullanıyorum kapsama kalitesi çok iyi kulaktan düşmüyor. sadece bazen kafanızı sağa sola cevirdiğinizde arkasında şey yüzünden kulağınızdan çıkabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5900WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
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