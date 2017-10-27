Başka bir kore markası kullanıyordum, arızalandı ve değişiklik yaptım. İyi ki yapmışım. Sesi kesinlikle sürücü çap ve güç açısından çok ilerde. Tek sorunum şu koşarken arkada bulunan bluetooth devresi hoplayıp zıplıyor keşke bir minik klips olsaymış. Basları halikaten kuvvetli ancak ses aralığı 10-22.000 hz bir cihaz. Referans monitör almıyoruz sonuçta. Bu fiyata çok iyi ! Kablo birleşimleri kopacak diye korkuyorum ki çok hassas kullanırım. Başka dezavantaj yok. Harika!