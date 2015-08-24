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    Kablosuz Bluetooth® kulaklık

    SHB5850WT/00
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    • İstediğiniz yerde zengin bas sesleri İstediğiniz yerde zengin bas sesleri İstediğiniz yerde zengin bas sesleri
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      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      SHB5850WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İstediğiniz yerde zengin bas sesleri

      Kompakt SHB5850 Bluetooth® kulaklık, 7 saate varan kablosuz müzik keyfi sunan güçlü sürücülere sahiptir. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      İstediğiniz yerde zengin bas sesleri

      Kompakt SHB5850 Bluetooth® kulaklık, 7 saate varan kablosuz müzik keyfi sunan güçlü sürücülere sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

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        İstediğiniz yerde zengin bas sesleri

        Kablosuz, harika ses ve mükemmel uyum

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.

        Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın

        Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

        Etkili 8,6 mm sürücüler net ve güçlü ses sunar

        Etkili 8,6 mm sürücüler net ve güçlü ses sunar

        Kompakt ve etkili 8,6 mm hoparlör sürücüleri, hareket halindeyken daha iyi bir dinleme deneyimi için hassas ses ve güçlü baslar sunar.

        Gerçekten rahat uyum için ergonomik oval ses tüpü

        Gerçekten rahat uyum için ergonomik oval ses tüpü

        Ses tüpü oval şeklini insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazanmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.

        Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtır

        Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtır

        Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtırken, yarı kapalı yapısı gelişmiş bas performansı sunar.

        Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar

        Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar

        Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon çağrılarının keyfini kablolarla uğraşmadan, kristal netliğinde özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin ve çağrıları yanıtlayın.

        Hareket halindeyken rahat kullanım için dolaşmayan düz kablo

        Kaymaz düz kablo asla dolaşmaz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans aralığı
          10 - 21.000 Hz
          Ses Geliştirme
          • Yankı kontrolü
          • Gürültü Azaltma
          Hoparlör çapı
          8,6 mm
          Diyafram
          PET
          Empedans
          16 ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          Bakır
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Hassasiyet
          107  dB

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          4,1
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Maksimum menzil
          En fazla 10  m

        • Dış Karton

          Uzunluk
          11  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Genişlik
          10.7  cm
          Brüt ağırlık
          0.26  kg
          Yükseklik
          19  cm
          GTIN
          1 69 25970 71208 5
          Net ağırlık
          0.075  kg
          Dara ağırlığı
          0.185  kg

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Son numarayı tekrar ara
          • Aramayı Tutma
          • Arama ve müzik arasında geçiş
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Güç

          Pil Tipi
          LI Polimer
          Müzik çalma süresi
          7*  saat
          Bekleme süresi
          150 sa*
          Konuşma süresi
          7* sa

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17.3  cm
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          9.5  cm
          Derinlik
          3  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          69 25970 71208 8
          Brüt ağırlık
          0.065  kg
          Net ağırlık
          0.025  kg
          Dara ağırlığı
          0.04  kg

        • Ürün boyutları

          Kablo uzunluğu
          0  cm
          Yükseklik
          2.31  cm
          Genişlik
          1.61  cm
          Derinlik
          1.6  cm
          Ağırlık
          0.012  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Dahil
          USB kablosu
          Şarj için birlikte verilir

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

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