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Kablosuz Bluetooth® kulaklık
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İstediğiniz yerde zengin bas sesleri
Kablosuz, harika ses ve mükemmel uyum
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.
Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Etkili 8,6 mm sürücüler net ve güçlü ses sunar
Kompakt ve etkili 8,6 mm hoparlör sürücüleri, hareket halindeyken daha iyi bir dinleme deneyimi için hassas ses ve güçlü baslar sunar.
Gerçekten rahat uyum için ergonomik oval ses tüpü
Ses tüpü oval şeklini insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazanmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.
Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtır
Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtırken, yarı kapalı yapısı gelişmiş bas performansı sunar.
Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon çağrılarının keyfini kablolarla uğraşmadan, kristal netliğinde özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin ve çağrıları yanıtlayın.
Hareket halindeyken rahat kullanım için dolaşmayan düz kablo
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