Audiophile, flac, loosleess formatlar tüm müzik türlerini dinleyen biri olarak diğer kullandığım kulakiçi modellere göre açık ara önde olduğunu deneyimledim zaten ses konusunda PHİLİPS çok başarılı olduğunu biliyorum bu kaliteyle diğer rakiplerinin üzerinde bir sound kalitesi verdiğini gördüm Neredeyse tüm Tws ürünlerini kullandım ama bu ürün gerçekten muazzam bass’lara tizz’lere ve mid’lere çok iyi hakim olduğunu anladım yürüyüş bisiklet ve koşu yaparken kulak içinde çok rahat bir his veriyor Şarj süresini en iyi şekilde kullandığını söyleyebilirim 110 saati maximum’da sonuna kadar kaliteyle tamamlıyor her alanda çok iyi olan bu ürünü kaliteli ve müzik dinleyenlere film oyun ve film izleyenlere tavsiye ederim alın farkını göreceksiniz ilk defa bir ürün ile ilgili uzun bir yorum yaptım hakettiği için