2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Melodiler peşi sıra gelsin
Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 100 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız.
6 mm sürücülü/arkası kapalı
Bluetooth®
Siyah
Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.
4.8
5 üzerinden
21
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Teknojiyiseven_cocuk
14/10/2020
Türkiye
Basit ve uzun sarj
Cok kullanışlı ve temiz ses kusursuz ve guzel deneyim
Avantajlar
Uzun sarj süresi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-09-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-09-14
Pascha06
14/10/2020
Türkiye
Gerçekten iyi ses
Ses ve mikrofon çok iyi herkese tavsiye ederim fiyat performans
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Araştırmcı
01/05/2020
Türkiye
Kaliteli ses ve dayanıklılık
Bu ürünü alırken beklentim çok tu benim için önemli olan kulağıma tam oturması ve uzun süre dinlemede kulağımda ağrı yapmaması idi gerçekten mükemmel, ses, zaten Philips ten o konuda şüphem yok sesler tizler bas lar çok iyi dışarıdan sesi duymuyorsunuz uzun süre şazj sorunuda yok benim için mükemmel tercih sağlamlığını ayrıca anlatmayayım. Kesinlikle tavsiye ederim.
Avantajlar
Kulağa tam oturuyor, Şarz süresi ve powerbank
Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-01
Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-01