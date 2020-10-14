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Üretimden kaldırıldı

2000 seriesTrue wireless kulak içi kulaklık

SHB2515BK/10

4.8

| (21) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah

Melodiler peşi sıra gelsin

Özgür olun. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusu sayesinde 110 saatlik etkileyici bir oynatma süresi sunar. Her melodide mükemmel sesin keyfini çıkarın ve telefonunuzun sanal asistanına doğrudan erişin. Artık uzun yolculuklara hazırsınız.

Tüm avantajları görüntüleyin

Melodiler peşi sıra gelsin

  • 6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Bluetooth®

  • Siyah

6 mm neodimyum akustik sürücüler. Mükemmel ses, güçlü bas

6 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses ve güçlü bas sunar. Oval şekilli akustik tüp, pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır. Mono modu, çevrenizde olup bitenden haberdar olmak istediğinizde kulaklığı tek kulağınızda kullanma olanağı sunar.

Tek kulağınızı açık bırakma olanağı sunan mono modu

Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

Kulaklığınız, kutudan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.8

5 üzerinden

21

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Basit ve uzun sarj

Cok kullanışlı ve temiz ses kusursuz ve guzel deneyim

Avantajlar

Uzun sarj süresi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-09-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-09-14

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Gerçekten iyi ses

Ses ve mikrofon çok iyi herkese tavsiye ederim fiyat performans

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ses ve dayanıklılık

Bu ürünü alırken beklentim çok tu benim için önemli olan kulağıma tam oturması ve uzun süre dinlemede kulağımda ağrı yapmaması idi gerçekten mükemmel, ses, zaten Philips ten o konuda şüphem yok sesler tizler bas lar çok iyi dışarıdan sesi duymuyorsunuz uzun süre şazj sorunuda yok benim için mükemmel tercih sağlamlığını ayrıca anlatmayayım. Kesinlikle tavsiye ederim.

Avantajlar

Kulağa tam oturuyor, Şarz süresi ve powerbank

Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-04-01

Bu değerlendirme 2000 series SHB2515BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-04-01

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