20 saate kadar oynatma ve 14 saate kadar konuşma süresinden yararlanın

Taşınabilir şarj kutusu sayesinde bu kulaklık sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tek şarjla 3 saate kadar oynatma veya konuşma süresi elde edersiniz. Kutuyu tamamen şarj ettiğinizde bu süreye ek olarak kulaklığınızı birkaç kez şarj edebilir ve 9 saat daha kullanım süresi elde edersiniz. Şarj etmeniz gerektiğinde kulaklıkları kutusuna koymanız yeterlidir. Kulaklıkların tamamen şarj olması 1,5 saat sürer.