2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB2505WT/10
Müzik durmasın
Müziğiniz yanınızdayken her şey mümkündür. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusuyla 20 saate kadar oynatma süresi ve mükemmel ses sunar. Telefonunuzun sesli asistanını uyandırmak için çok işlevli düğmeye iki kez basın.
6 mm sürücülü/arkası kapalı
Bluetooth®
Beyaz
Taşınabilir şarj kutusu sayesinde bu kulaklık sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tek şarjla 3 saate kadar oynatma veya konuşma süresi elde edersiniz. Kutuyu tamamen şarj ettiğinizde bu süreye ek olarak kulaklığınızı birkaç kez şarj edebilir ve 9 saat daha kullanım süresi elde edersiniz. Şarj etmeniz gerektiğinde kulaklıkları kutusuna koymanız yeterlidir. Kulaklıkların tamamen şarj olması 1,5 saat sürer.
Sıkıca oturan, hafif tasarım sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel rahatlıkta dinleyebilirsiniz. Yumuşak silikon kanat uçları, kulağınızın dış kısmındaki kıvrıma sıkıca oturur. Değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınızın içine en iyi şekilde yerleştirebilir ve hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
6 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses ve güçlü bas sunar. Oval şekilli akustik tüp, pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır. Mono modu, çevrenizde olup bitenden haberdar olmak istediğinizde kulaklığı tek kulağınızda kullanma olanağı sunar.
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