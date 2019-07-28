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Üretimden kaldırıldı

2000 seriesKulaklıklar

SHB2505BK/10

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah

Müzik durmasın

Müziğiniz yanınızdayken her şey mümkündür. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusuyla 20 saate kadar oynatma süresi ve mükemmel ses sunar. Telefonunuzun sesli asistanını uyandırmak için çok işlevli düğmeye iki kez basın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik durmasın

  • 6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Bluetooth®

  • Siyah

20 saate kadar oynatma ve 14 saate kadar konuşma süresinden yararlanın

Taşınabilir şarj kutusu sayesinde bu kulaklık sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tek şarjla 3 saate kadar oynatma veya konuşma süresi elde edersiniz. Kutuyu tamamen şarj ettiğinizde bu süreye ek olarak kulaklığınızı birkaç kez şarj edebilir ve 9 saat daha kullanım süresi elde edersiniz. Şarj etmeniz gerektiğinde kulaklıkları kutusuna koymanız yeterlidir. Kulaklıkların tamamen şarj olması 1,5 saat sürer.

Yumuşak silikonlu kanat uçları. Güvenli ve rahat

Sıkıca oturan, hafif tasarım sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel rahatlıkta dinleyebilirsiniz. Yumuşak silikon kanat uçları, kulağınızın dış kısmındaki kıvrıma sıkıca oturur. Değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınızın içine en iyi şekilde yerleştirebilir ve hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

6 mm neodimyum akustik sürücüler. Mükemmel ses, güçlü bas

6 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses ve güçlü bas sunar. Oval şekilli akustik tüp, pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır. Mono modu, çevrenizde olup bitenden haberdar olmak istediğinizde kulaklığı tek kulağınızda kullanma olanağı sunar.

Teknik Özellikler

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