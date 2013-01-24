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    Kulaklıklar

    SHB2505BK/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müzik durmasın Müzik durmasın Müzik durmasın
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      Kulaklıklar

      SHB2505BK/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Müzik durmasın

      Müziğiniz yanınızdayken her şey mümkündür. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusuyla 20 saate kadar oynatma süresi ve mükemmel ses sunar. Telefonunuzun sesli asistanını uyandırmak için çok işlevli düğmeye iki kez basın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulaklıklar

      Müzik durmasın

      Müziğiniz yanınızdayken her şey mümkündür. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusuyla 20 saate kadar oynatma süresi ve mükemmel ses sunar. Telefonunuzun sesli asistanını uyandırmak için çok işlevli düğmeye iki kez basın.

      Müzik durmasın

      Müziğiniz yanınızdayken her şey mümkündür. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusuyla 20 saate kadar oynatma süresi ve mükemmel ses sunar. Telefonunuzun sesli asistanını uyandırmak için çok işlevli düğmeye iki kez basın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulaklıklar

      Müzik durmasın

      Müziğiniz yanınızdayken her şey mümkündür. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklıklar, taşınabilir şarj kutusuyla 20 saate kadar oynatma süresi ve mükemmel ses sunar. Telefonunuzun sesli asistanını uyandırmak için çok işlevli düğmeye iki kez basın.

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        Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Müzik durmasın

        20 saate kadar oynatma ve 14 saate kadar konuşma süresinden yararlanın

        Taşınabilir şarj kutusu sayesinde bu kulaklık sizi asla yarı yolda bırakmaz. Tek şarjla 3 saate kadar oynatma veya konuşma süresi elde edersiniz. Kutuyu tamamen şarj ettiğinizde bu süreye ek olarak kulaklığınızı birkaç kez şarj edebilir ve 9 saat daha kullanım süresi elde edersiniz. Şarj etmeniz gerektiğinde kulaklıkları kutusuna koymanız yeterlidir. Kulaklıkların tamamen şarj olması 1,5 saat sürer.

        Yumuşak silikonlu kanat uçları. Güvenli ve rahat

        Sıkıca oturan, hafif tasarım sayesinde en sevdiğiniz şarkıları mükemmel rahatlıkta dinleyebilirsiniz. Yumuşak silikon kanat uçları, kulağınızın dış kısmındaki kıvrıma sıkıca oturur. Değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınızın içine en iyi şekilde yerleştirebilir ve hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

        6 mm neodimyum akustik sürücüler. Mükemmel ses, güçlü bas

        6 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses ve güçlü bas sunar. Oval şekilli akustik tüp, pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır. Mono modu, çevrenizde olup bitenden haberdar olmak istediğinizde kulaklığı tek kulağınızda kullanma olanağı sunar.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli. Yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon, konuşmak istediğinizde sesin net olmasını sağlar.

        Düğmeye iki kez bastığınızda telefonunuzun sesli asistanı etkinleşir

        Düğmeye iki kez basarak telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirin. Bir sonraki oynatma listenizi oluşturmak, arkadaşlarınızı aramak veya onlara mesaj göndermek, hava durumuna bakmak ve daha fazlası için Siri veya Google Asistan'ı kullanın.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Kulaklığınız, kutudan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

        Taşınabilir şarj kutusu. Kulaklığınızı cebinizde birden çok kez şarj etme olanağı

        Spor salonuna gidin. Ardından yola çıkın. Bu tamamen kablosuz kulak içi kulaklık, mükemmel taşınabilirlik sunan şarj kutusuyla gelir.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • AVRCP
          • A2DP
          • Eller serbest
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          10  m

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          6,5  cm
          Genişlik
          4,1  cm
          Derinlik
          3,6  cm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          15  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Brüt ağırlık
          0,12  kg
          Net ağırlık
          0,046  kg
          Dara ağırlığı
          0,074  kg
          EAN
          48 95229 10047 3

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          37  cm
          Genişlik
          27  cm
          Yükseklik
          23,5  cm
          Brüt ağırlık
          4,2  kg
          Dara ağırlığı
          3,096  kg
          GTIN
          1 48 95229 10047 0
          Net ağırlık
          1,104  kg

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          17,8  cm
          Genişlik
          12,8  cm
          Yükseklik
          10,4  cm
          Brüt ağırlık
          0,4  kg
          Dara ağırlığı
          0,262  kg
          GTIN
          2 48 95229 10047 7
          Net ağırlık
          0,138  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Aramayı Tutma
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Çağrıyı Reddet
          • 2 arama arasında geçiş

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Müzik çalma süresi
          5+15  saat
          Bekleme süresi
          80 sa
          Konuşma süresi
          5 sa

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Mıknatıs tipi
          NdFeB

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı
        • USB şarj kablosu

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