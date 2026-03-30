ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
  • Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma

Philips Avent Premium4'ü 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender

SCF883/01

Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma
Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için besleyici yiyeceklerin gerekli olduğunu biliyoruz. Philips Avent sağlıklı bebek maması makinesi, bebeğinizin memeyi bırakma yolculuğuna göre uyarlanmış lezzetli ev yapımı yemekler hazırlamanıza yardımcı olur.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Çok sayıda besleyici bebek maması hazırlayın

Buharda pişirme, karıştırma, buz çözme ve tekrar ısıtma

  • Sağlıklı buharda pişirme

  • Tek haznede buharda pişirme-karıştırma

  • Kolay buz çözme ve yeniden ısıtma işlevleriyle kullanımı ve temizlemesi kolaydır

  • Kullanımı ve temizlemesi kolay

  • Sütten kesme tavsiyeleri ve tarifleri

Besin değerlerini korumak için benzersiz buharda pişirme yöntemi

Besin değerlerini korumak için benzersiz buharda pişirme yöntemi

Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Benzersiz teknolojimiz buharın aşağıdan yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik, kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için saklanır.

Buharda pişirmeden karıştırmaya her şeyi tek bir kullanışlı hazneyle halledin

Buharda pişirmeden karıştırmaya her şeyi tek bir kullanışlı hazneyle halledin

Tek bir haznede besleyici bebek mamaları hazırlamak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi bu makinede bulacaksınız. Malzemeleriniz buharda piştikten sonra tek yapmanız gereken hazneyi kaldırıp ters çevirerek yerine kilitlemek. Böylece malzemeleri istediğiniz kıvamı elde edene kadar karıştırabilirsiniz.

Püreden katı mamaya, geçişin her aşamasına uygundur

Püreden katı mamaya, geçişin her aşamasına uygundur

Önce meyve ve sebzeleri iyice karıştırmalı, daha sonra et, balık veya bakliyat malzemelerini eklemeli ve son olarak daha katı parçalara geçmelisiniz. 4'ü 1 arada sağlıklı bebek maması makinemiz bu geçişin her adımını destekler.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 

  1. Geçiş döneminde eski ya da yeni kağıt bazlı ambalaj alınabilir