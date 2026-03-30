Püreden katı mamaya, geçişin her aşamasına uygundur

Önce meyve ve sebzeleri iyice karıştırmalı, daha sonra et, balık veya bakliyat malzemelerini eklemeli ve son olarak daha katı parçalara geçmelisiniz. 4'ü 1 arada sağlıklı bebek maması makinemiz bu geçişin her adımını destekler.