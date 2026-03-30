2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF883/01
Sağlıklı buharda pişirme
Tek haznede buharda pişirme-karıştırma
Kolay buz çözme ve yeniden ısıtma işlevleriyle kullanımı ve temizlemesi kolaydır
Kullanımı ve temizlemesi kolay
Sütten kesme tavsiyeleri ve tarifleri
Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Benzersiz teknolojimiz buharın aşağıdan yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik, kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için saklanır.
Tek bir haznede besleyici bebek mamaları hazırlamak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi bu makinede bulacaksınız. Malzemeleriniz buharda piştikten sonra tek yapmanız gereken hazneyi kaldırıp ters çevirerek yerine kilitlemek. Böylece malzemeleri istediğiniz kıvamı elde edene kadar karıştırabilirsiniz.
Önce meyve ve sebzeleri iyice karıştırmalı, daha sonra et, balık veya bakliyat malzemelerini eklemeli ve son olarak daha katı parçalara geçmelisiniz. 4'ü 1 arada sağlıklı bebek maması makinemiz bu geçişin her adımını destekler.
Yorumlar
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
Geçiş döneminde eski ya da yeni kağıt bazlı ambalaj alınabilir