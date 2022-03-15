Merhaba, SCF870/22 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Ürünümüzden memnun kalmanıza sevindik. Mutlu günlerde kullanmanızı dileriz. Philips Avent ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Dilerseniz bize sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/Philips.AVENT.Turkiye https://twitter.com/PhilipsAventTR www.instagram.com/philipsaventtr