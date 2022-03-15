2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sağlıklı buharda pişirme
Tek haznede buharda pişirme-karıştırma
Kullanımı ve temizlemesi kolay
Sütten kesme tavsiyeleri ve tarifleri
Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Benzersiz teknolojimiz buharın aşağıdan yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik, kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için saklanır.
Tek bir haznede besleyici bebek mamaları hazırlamak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi bu makinede bulacaksınız. Malzemeleriniz buharda piştikten sonra tek yapmanız gereken hazneyi kaldırıp ters çevirerek yerine kilitlemek. Böylece malzemeleri istediğiniz kıvamı elde edene kadar karıştırabilirsiniz.
Önce meyve ve sebzeleri iyice karıştırmalı, daha sonra et, balık ve bakliyat gibi malzemeleri karıştırıp vermeli ve son olarak daha katı parçalara geçmelisiniz. 2'si 1 arada sağlıklı bebek maması makinemiz, sütten kesme ve besleme yolculuğunun her adımı için çeşitli yiyecekler hazırlamaya yardımcı olur.
4.2
5 üzerinden
50
İncelemeler
90%
bu ürünü tavsiye ediyor
Hiyang
15/03/2022
Türkiye
Pratik ve sağlıklı
Ek gıda döneminde aldık çalışan bir anne olarak elim ayağım oldu 1 buçuk seneye yakın kullandım çok sağlıklı ve pratik tavsiyemdir
Avantajlar
Pişirme kolaylığı sağlamlık
Dezavantajlar
Temizliği zor ve kitapçıkta Türkçe bölüm yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır
cinbonella
03/01/2022
Türkiye
müthiş bir ürün
çok kısa sürede çok hızlı ikiz bebeklerime mama hazırlayabiliyorum, ek gıdaya başladığımızdan beri elim ayağım oldu
Avantajlar
kısa sürede pişirmesi, iki ürünün bir arada olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır
Celine12
05/06/2020
Türkiye
Mukemmel!!
Torunum icin kullaniyorum, cok memnun kaldim. 15 dakikada bebegimizin yemegi hazir oluyor. Ayni kapta hem pisiriyorum hem karistiriyorum, cok buyuk kolaylik! Kesinlikle herkese oneriyorum.
Avantajlar
Pratik, Hizli
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.