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    Philips Avent

    Bebek maması makinesi

    SCF862/02
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
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      Philips Avent Bebek maması makinesi

      SCF862/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar

      Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Bebek maması makinesi

      Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar

      Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar

      Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Bebek maması makinesi

      Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar

      Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

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        Bebek maması makinesi

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        Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar

        • Pişirin, karıştırın ve servis edin
        • Sağlıklı buharda pişirme
        • Yemek zamanları artık çok pratik
        Buharda sağlıklı pişirmenin benzersiz yolu

        Buharda sağlıklı pişirmenin benzersiz yolu

        Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Dairesel buhar teknolojimiz buharın aşağıdan yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik, kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için saklanır.

        Kolayca buharda pişirin, karıştırın ve sağlıklı mamalar servis edin

        Kolayca buharda pişirin, karıştırın ve sağlıklı mamalar servis edin

        Bu bebek maması makinesi, buharda pişirme ve karıştırma özelliklerini bir araya getirerek bebek maması hazırlamayı ve servis etmeyi kolaylaştırır. Malzemeleri buharda pişirmeye başlayın, ardından istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırın ve servis edin.

        Püreden katı mamaya geçişe kadar tüm ek gıdaya geçiş aşamaları için uygundur

        Püreden katı mamaya geçişe kadar tüm ek gıdaya geçiş aşamaları için uygundur

        Meyve ve sebzeleri iyice karıştırmaktan et, balık ve baklagiller gibi malzemeleri birleştirerek daha taneli dokular oluşturmaya kadar, bu mama makinesi sağlıklı mama hazırlığını her ek gıdaya geçiş aşaması için kolay hale getirir.

        Kolay karıştırma için daha az adım

        Kolay karıştırma için daha az adım

        Bu akıllı hazne kapağı tasarımı, tüm malzemeleri haznenin içinde tutarak yiyeceklerin su haznesine girmesini önler. Buharda pişirmeden karıştırmaya kadar daha az adımla karıştırma işlemi artık çok kolay.

        Kolay temizleme için geniş su haznesi ağzı

        Kolay temizleme için geniş su haznesi ağzı

        Bebek maması makinesinin ekstra geniş su haznesi ağzı kolayca temizlenebilir ve yeniden doldurulabilir. Böylece yiyecekleri her zaman temiz buharla pişirebilirsiniz. Bulaşık makinesinde de yıkanabilir (hazne, hazne kapağı ve bıçak).

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Buharlı pişirici/blender
          1 adet
          Yiyecek sepeti
          1  adet
          Spatula
          1 adet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Karıştırma haznesi kapasitesi
          1050 ml, 400 ml (yiyecek karıştırma için)
          Yiyecek sepeti kapasitesi
          720 ml
          Su haznesi kapasitesi
          180ml
          Renk
          Beyaz/Mint Yeşili
          Kordon uzunluğu
          80  cm
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Güç
          330  W
          Güvenlik
          Güvenli kullanım için hazne kilitleme anahtarı
          Güvenlik Sınıflandırması
          Sınıf 1

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          300 G x 260 Y x 210 D  mm
          Ürün boyutları
          280 G x 204 Y x 148 D  mm
          Ürün ağırlığı
          1,44  kg

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 1 yaş ve üzeri
          • 6 - 12 ay
          • 6 aylık +

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