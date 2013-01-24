Püreden katı mamaya geçişe kadar tüm ek gıdaya geçiş aşamaları için uygundur

Meyve ve sebzeleri iyice karıştırmaktan et, balık ve baklagiller gibi malzemeleri birleştirerek daha taneli dokular oluşturmaya kadar, bu mama makinesi sağlıklı mama hazırlığını her ek gıdaya geçiş aşaması için kolay hale getirir.