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Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır. Tüm faydaları görün
Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır. Tüm faydaları görün
Bebek maması makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Dairesel buhar teknolojimiz buharın aşağıdan yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik, kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için saklanır.
Bu bebek maması makinesi, buharda pişirme ve karıştırma özelliklerini bir araya getirerek bebek maması hazırlamayı ve servis etmeyi kolaylaştırır. Malzemeleri buharda pişirmeye başlayın, ardından istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırın ve servis edin.
Meyve ve sebzeleri iyice karıştırmaktan et, balık ve baklagiller gibi malzemeleri birleştirerek daha taneli dokular oluşturmaya kadar, bu mama makinesi sağlıklı mama hazırlığını her ek gıdaya geçiş aşaması için kolay hale getirir.
Bu akıllı hazne kapağı tasarımı, tüm malzemeleri haznenin içinde tutarak yiyeceklerin su haznesine girmesini önler. Buharda pişirmeden karıştırmaya kadar daha az adımla karıştırma işlemi artık çok kolay.
Bebek maması makinesinin ekstra geniş su haznesi ağzı kolayca temizlenebilir ve yeniden doldurulabilir. Böylece yiyecekleri her zaman temiz buharla pişirebilirsiniz. Bulaşık makinesinde de yıkanabilir (hazne, hazne kapağı ve bıçak).
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Teknik spesifikasyonlar
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Gelişim aşamaları