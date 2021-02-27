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  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
  • Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar

Üretimden kaldırıldı

Philips AventBebek maması makinesi

SCF862/02

3
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar
Besleyici mamaları 3 kolay adımla hazırlayın: Buharda pişirin, karıştırın ve servis edin. Dairesel buhar teknolojisi, eşit bir şekilde pişirerek yiyeceklerin tadını ve dokusunu korumasına ve hızlı, kolay bir şekilde karıştırılmasına olanak tanır. Akıllı tasarım sayesinde kullanımı ve temizlemesi son derece kolaydır.
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Sağlıklı bebek mamaları hazırlamak için basit adımlar

  • Pişirin, karıştırın ve servis edin

  • Sağlıklı buharda pişirme

  • Yemek zamanları artık çok pratik

Buharda sağlıklı pişirmenin benzersiz yolu

Buharda sağlıklı pişirmenin benzersiz yolu

Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Dairesel buhar teknolojimiz buharın aşağıdan yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik, kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için saklanır.

Kolayca buharda pişirin, karıştırın ve sağlıklı mamalar servis edin

Kolayca buharda pişirin, karıştırın ve sağlıklı mamalar servis edin

Bu bebek maması makinesi, buharda pişirme ve karıştırma özelliklerini bir araya getirerek bebek maması hazırlamayı ve servis etmeyi kolaylaştırır. Malzemeleri buharda pişirmeye başlayın, ardından istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırın ve servis edin.

Püreden katı mamaya geçişe kadar tüm ek gıdaya geçiş aşamaları için uygundur

Püreden katı mamaya geçişe kadar tüm ek gıdaya geçiş aşamaları için uygundur

Meyve ve sebzeleri iyice karıştırmaktan et, balık ve baklagiller gibi malzemeleri birleştirerek daha taneli dokular oluşturmaya kadar, bu mama makinesi sağlıklı mama hazırlığını her ek gıdaya geçiş aşaması için kolay hale getirir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

27/02/2021

Türkiye

Türkiye

Ürünü çok beğenmeme rağmen pişirme haznesi hatalı

Buharlı pişirici aldım gayet memnundum ama haznesi arızalandi hem de alalı bir hafta olmuştu. Çok üzgünüm.bebeklerime mama yapamıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF862/02 Bebek maması makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF862/02 Bebek maması makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 