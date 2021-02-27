2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Pişirin, karıştırın ve servis edin
Sağlıklı buharda pişirme
Yemek zamanları artık çok pratik
Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Dairesel buhar teknolojimiz buharın aşağıdan yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik, kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için saklanır.
Bu bebek maması makinesi, buharda pişirme ve karıştırma özelliklerini bir araya getirerek bebek maması hazırlamayı ve servis etmeyi kolaylaştırır. Malzemeleri buharda pişirmeye başlayın, ardından istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırın ve servis edin.
Meyve ve sebzeleri iyice karıştırmaktan et, balık ve baklagiller gibi malzemeleri birleştirerek daha taneli dokular oluşturmaya kadar, bu mama makinesi sağlıklı mama hazırlığını her ek gıdaya geçiş aşaması için kolay hale getirir.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Cnncyk
27/02/2021
Türkiye
Ürünü çok beğenmeme rağmen pişirme haznesi hatalı
Buharlı pişirici aldım gayet memnundum ama haznesi arızalandi hem de alalı bir hafta olmuştu. Çok üzgünüm.bebeklerime mama yapamıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF862/02 Bebek maması makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF862/02 Bebek maması makinesi için yapılmıştır
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.