2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF813/14
1 Biberon
260 ml/9 oz
Yavaş akış biberon emziği
1 ay+
Biberon emziği, yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır. Böylece bebeğiniz daha doğal, dik bir konumda süt içebilir. Bu durum reflü riskini azaltır, sindirime yardımcı olur ve beslenme zamanının sizin ve bebeğiniz için daha rahat hale gelmesini sağlar.
Benzersiz AirFree™ valf, biberon emziğine hava girmesini önleyerek bebeğinizin süt içerken daha az hava yutmasını sağlar. Bu kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının engellenmesine yardımcı olabilir.
Klinik çalışmalar, Philips Avent biberonun koliliği ve huzursuzluğu azalttığını göstermektedir*. Nasıl mı? Biberon emziğinde bulunan valf, bebeğiniz süt içerken vakum oluşmasını engelleyerek beslemenin kesilmemesini sağlar. Bu da kolik, gaz, kusma ve geğirmeyi azaltmaya yardımcı olur.
1.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
MİNİKFARENİN ANNESİ
01/07/2020
Türkiye
HAKETMİYOR
BU ÜRÜNÜ BEBEĞİME ALDIM FAKAT EMZİK KISMINDA HAVA KABARCIKLARI OLUŞUYOR VE BEBEĞİN AĞZINA GÖTÜÜRMEDEN ÇOK HIZLI Bİ ŞEKİLDE DAMLAMAYA BAŞLIYOR.EMZİK UCU ÇOK SERT BENİM BEBEĞİM SEVMEDİ VE TUTMADI.
Avantajlar
YOK
Dezavantajlar
ANTİKOLİK DEĞİL
Bu değerlendirme SCF813/14 AirFree™ valf ile antikolik için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF813/14 AirFree™ valf ile antikolik için yapılmıştır
AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur.
2017'de ABD'deki 144 anne ile gerçekleştirilen ürün testinde annelerin %80'i bebeklerinin daha az beslenme sorunu yaşadığını belirtti
Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer öncü biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu ve geceleri çok daha az huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Ağlama, huzursuzluk, gaz sancısı ve kusma gibi semptomları vardır.