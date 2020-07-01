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  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

Üretimden kaldırıldı

Philips AventAirFree™ valf ile antikolik

SCF813/14

1
| (1) Değerlendirme
Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur.
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Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

SCF355/00R1

Sütü içeride, havayı dışarıda tutar

Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

  • 1 Biberon

  • 260 ml/9 oz

  • Yavaş akış biberon emziği

  • 1 ay+

Dik konumda kolay besleme için sütü içeride, havayı dışarıda tutar

Dik konumda kolay besleme için sütü içeride, havayı dışarıda tutar

Biberon emziği, yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır. Böylece bebeğiniz daha doğal, dik bir konumda süt içebilir. Bu durum reflü riskini azaltır, sindirime yardımcı olur ve beslenme zamanının sizin ve bebeğiniz için daha rahat hale gelmesini sağlar.

Biberon emziği havayla değil, sütle dolu kalır

Biberon emziği havayla değil, sütle dolu kalır

Benzersiz AirFree™ valf, biberon emziğine hava girmesini önleyerek bebeğinizin süt içerken daha az hava yutmasını sağlar. Bu kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının engellenmesine yardımcı olabilir.

Kolik ve huzursuzluğu azalttığı kanıtlanmış antikolik sistem*

Kolik ve huzursuzluğu azalttığı kanıtlanmış antikolik sistem*

Klinik çalışmalar, Philips Avent biberonun koliliği ve huzursuzluğu azalttığını göstermektedir*. Nasıl mı? Biberon emziğinde bulunan valf, bebeğiniz süt içerken vakum oluşmasını engelleyerek beslemenin kesilmemesini sağlar. Bu da kolik, gaz, kusma ve geğirmeyi azaltmaya yardımcı olur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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1.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
2

01/07/2020

Türkiye

Türkiye

HAKETMİYOR

BU ÜRÜNÜ BEBEĞİME ALDIM FAKAT EMZİK KISMINDA HAVA KABARCIKLARI OLUŞUYOR VE BEBEĞİN AĞZINA GÖTÜÜRMEDEN ÇOK HIZLI Bİ ŞEKİLDE DAMLAMAYA BAŞLIYOR.EMZİK UCU ÇOK SERT BENİM BEBEĞİM SEVMEDİ VE TUTMADI.

Avantajlar

YOK

Dezavantajlar

ANTİKOLİK DEĞİL

Bu değerlendirme SCF813/14 AirFree™ valf ile antikolik için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF813/14 AirFree™ valf ile antikolik için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur.

  2. 2017'de ABD'deki 144 anne ile gerçekleştirilen ürün testinde annelerin %80'i bebeklerinin daha az beslenme sorunu yaşadığını belirtti

  3. Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer öncü biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu ve geceleri çok daha az huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.

  4. Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Ağlama, huzursuzluk, gaz sancısı ve kusma gibi semptomları vardır.