Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur. Tüm faydaları görün
AirFree™ valf ile antikolik
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Biberon emziği, yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır. Böylece bebeğiniz daha doğal, dik bir konumda süt içebilir. Bu durum reflü riskini azaltır, sindirime yardımcı olur ve beslenme zamanının sizin ve bebeğiniz için daha rahat hale gelmesini sağlar.
Benzersiz AirFree™ valf, biberon emziğine hava girmesini önleyerek bebeğinizin süt içerken daha az hava yutmasını sağlar. Bu kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının engellenmesine yardımcı olabilir.
Klinik çalışmalar, Philips Avent biberonun koliliği ve huzursuzluğu azalttığını göstermektedir*. Nasıl mı? Biberon emziğinde bulunan valf, bebeğiniz süt içerken vakum oluşmasını engelleyerek beslemenin kesilmemesini sağlar. Bu da kolik, gaz, kusma ve geğirmeyi azaltmaya yardımcı olur.
AirFree™ valf, tüm Philips Avent Antikolik ve Classic+ biberonlara kolay bir şekilde takılabilir. Biberonun geniş ağzı sayesinde temizlemesi çok kolaydır ve temizlenecek yalnızca birkaç parça vardır.
Başlamak için biberonu sütle doldurun, AirFree™ valfi ağız kısmına yerleştirin ve emziği takın. Emziği doldurmak için biberonu bir kez aşağı doğru eğin. İşte bu kadar! Besleme sırasında AirFree™ valfin üstte kaldığından emin olun. Emzik, dik konumda daha kolay beslemeniz için yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır.
Philips Avent Antikolik biberonunuzu AirFree™ valf ile veya AirFree™ valf olmadan kullanabilirsiniz. AirFree™ valf 125 ml/4 oz, 260 ml/9 oz ve 330 ml/11 oz Philips Avent Antikolik ve Classic+ biberonlarla uyumludur.
Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.
Bebeğiniz büyüdükçe içme ihtiyaçları değişir. Bebeğinizin gelişimine uygun akış hızına sahip bir emzik seçin. Philips Avent Antikolik ve Classic+ biberonlar, AirFree™ valf ile veya AirFree™ valf olmadan kullanılabilir ancak yalnızca Philips Avent Antikolik ve Classic+ emziklerle kullanılmalıdır.
Antikolik biberon serimizi, üst ve alt kısımları kolaylıkla eşleştirebilmeniz için tasarladık. Bu sayede biberondan alıştırma bardağına ve damlatmaz bardağa daha az parçayla kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Malzeme
Paket içeriği
Tasarım
Kullanım kolaylığı
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar