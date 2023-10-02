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    Philips Avent

    Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

    SCF355/00R1
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız
      -{discount-value}

      Philips Avent Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

      SCF355/00R1
      Genel Derecelendirme / 5

      En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

      Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

      En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

      Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

      Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

      En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

      Çok meşgul olduğunuz günlerde Philips Avent biberon ısıtıcı, sütünüzü sadece üç dakikada, hızlı ve eşit derecede ısıtır. Kullanımı kolay olan bu cihazın kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur ve cihaz bebek maması ısıtmak için de kullanılabilir. Tüm faydaları görün

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        Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

        Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

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        En hızlı elektrikli biberon ısıtıcımız

        Sütünüzü hızlı ve eşit derecede ısıtır

        • Eşit ısıtır, sıcaklık her yerde aynıdır
        • Hızlı ısıtır
        • Hassas buz çözme
        • Bebek maması ısıtmak için de kullanılır
        Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

        Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

        Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır*.

        Hızlı ve eşit derecede ısıtır

        Hızlı ve eşit derecede ısıtır

        Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar.

        Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

        Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

        Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir. Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir.

        Bebek maması ısıtmak için de kullanabilirsiniz

        Bebek maması ısıtmak için de kullanabilirsiniz

        Biberon ısıtıcıyı biberonların yanı sıra bebek mamasını hassas ve eşit bir şekilde ısıtmak için de kullanabilirsiniz.

        Faydalı ısıtıcı kılavuzu ile kullanımı kolaydır

        Faydalı ısıtıcı kılavuzu ile kullanımı kolaydır

        Biberon ısıtıcıyı açmak için düğmeyi çevirin ve istediğiniz ısıtma ayarını seçin. Biberon ısıtıcı faydalı bir ısıtma referans tablosu ile birlikte gelir. Böylece ısıtma işleminin ne kadar süreceği hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

        Sütünüzü sıcak tutun

        Sütünüzü sıcak tutun

        Süt veya bebek maması düşük hızla ısıtılır, daha sonra doğru ısıda tutulur ve ihtiyacınız olduğu an kullanıma hazır olur.

        Philips Avent biberonları ve kapları ile uyumludur

        Biberon ısıtıcı, tüm Philips Avent biberonları ve kapları ile tamamen uyumludur*. Biberonları ve bebek maması kaplarını rahatça ısıtmak için ısıtıcıyı kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240 V, 50/60 Hz
          Güç tüketimi
          300  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (GxYxD)
          160,4 x 139,9 x 148,55  mm
          Perakende paket boyutları (GxYxD)
          175 x 185 x 160  mm

        • Menşei

          Tasarlandığı yer:
          Avrupa
          Üretildiği yer:
          Çin

        • Paket içeriği

          Biberon ısıtıcı
          1  adet

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              Yorumlar

              • Bu durumda 20°C/70°F sıcaklıkta, 260 ml/9 oz Philips AVENT Classic/Natural biberonda =< 150 ml/5 oz süt ısıtılabilir.
              • Philips Avent anne sütü poşetleri ve 60 ml/2 oz biberonlar bu biberon ısıtıcısıyla kullanılamaz.
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