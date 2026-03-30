Gelişmiş valf - sızdırmaz içiş

İyi bir macera gibisi yoktur. Bunu bebeğinizden öğrenebilirsiniz. Hareket halindeyken, bu sızdırmaz damlatmaz bardak, sorunsuz içmeye yardımcı olur. Benzersiz valf sayesinde sıvı sadece çocuğunuz yudumlarken akar, böylece küçük dökülmeler veya bardak devirme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Yalnızca bizim sözümüze değil, annelerin %91'inin bu bardağın sızdırmaz olduğunu kabul ettiği gerçeğine de güvenebilirsiniz.*