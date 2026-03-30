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  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
  • Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için

Philips Avent -Yumuşak, ısırmaya dayanıklı bardak ucu

SCF802/01

Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için
Philips Avent My Grippy damlatmaz bardak benzersiz bir valfe sahiptir ve sızdırmazlığı anneler tarafından onaylanmıştır! Kaydırmaz dokusu ve küçük eller için tasarlanmış şekli sayesinde bebekler bağımsız içme becerilerini güvenle geliştirir.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Gelişen dişler için ısırmaya dayanıklı bardak ucu

Akıtmaz, içerken etrafı kirletmemek için

  • My Grippy damlatmaz bardak

  • 300 ml/10 oz

  • 9 ay+

  • Tekli paket

Gelişmiş valf - sızdırmaz içiş

Gelişmiş valf - sızdırmaz içiş

İyi bir macera gibisi yoktur. Bunu bebeğinizden öğrenebilirsiniz. Hareket halindeyken, bu sızdırmaz damlatmaz bardak, sorunsuz içmeye yardımcı olur. Benzersiz valf sayesinde sıvı sadece çocuğunuz yudumlarken akar, böylece küçük dökülmeler veya bardak devirme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Yalnızca bizim sözümüze değil, annelerin %91'inin bu bardağın sızdırmaz olduğunu kabul ettiği gerçeğine de güvenebilirsiniz.*

Büyümekte olan dişler için ısırmaya dayanıklı yumuşak bardak ucu

Büyümekte olan dişler için ısırmaya dayanıklı yumuşak bardak ucu

Rahat ve kolay içme söz konusu olduğunda, küçüklerin sadece diş etlerine karşı nazik değil, aynı zamanda gelişmekte olan dişlere de dayanabilen bir bardak ucuna ihtiyacı vardır. My Grippy bardak, yumuşak, ısırmaya dayanıklı bardak ucu sayesinde her ikisine de uygundur.

Şekillendirilmiş tasarım ve kaymaz doku

Şekillendirilmiş tasarım ve kaymaz doku

Bu bardağın kolay kavranan tasarımı sayesinde çocuğunuz kısa sürede öz güvenli ve bağımsız bir şekilde sıvı tüketebilir. Şekli ve kaymaz dokusu sayesinde küçük ellerin kolayca tutması sağlanır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Bağımsız ürün testleri BK, Eylül 2013