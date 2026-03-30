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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF802/01
My Grippy damlatmaz bardak
300 ml/10 oz
9 ay+
Tekli paket
İyi bir macera gibisi yoktur. Bunu bebeğinizden öğrenebilirsiniz. Hareket halindeyken, bu sızdırmaz damlatmaz bardak, sorunsuz içmeye yardımcı olur. Benzersiz valf sayesinde sıvı sadece çocuğunuz yudumlarken akar, böylece küçük dökülmeler veya bardak devirme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Yalnızca bizim sözümüze değil, annelerin %91'inin bu bardağın sızdırmaz olduğunu kabul ettiği gerçeğine de güvenebilirsiniz.*
Rahat ve kolay içme söz konusu olduğunda, küçüklerin sadece diş etlerine karşı nazik değil, aynı zamanda gelişmekte olan dişlere de dayanabilen bir bardak ucuna ihtiyacı vardır. My Grippy bardak, yumuşak, ısırmaya dayanıklı bardak ucu sayesinde her ikisine de uygundur.
Bu bardağın kolay kavranan tasarımı sayesinde çocuğunuz kısa sürede öz güvenli ve bağımsız bir şekilde sıvı tüketebilir. Şekli ve kaymaz dokusu sayesinde küçük ellerin kolayca tutması sağlanır.
Yorumlar
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Bağımsız ürün testleri BK, Eylül 2013