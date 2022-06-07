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  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

Philips AventPipetli Bardaklar

SCF798/02

3.8
| (36) İncelemeler
Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
Kavisli tasarıma sahip Philips Avent Bendy pipetli bardak, büyüyen ve hareketli bebekler için idealdir ve sağlıklı ağız gelişimine olanak tanır. En iyi pipetli bardağı üretmek amacıyla uzmanlarla birlikte geliştirilmiştir.*
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Dökülmelere karşı sızdırmaz tasarım

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

  • Bendy pipetli bardak

  • 300 ml/10 oz

  • 12 ay+

  • Tekli paket

Philips Avent bardaklar çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur

Bağımsız içmeyi öğrenmek, bir çocuğun gelişiminde önemli bir adımdır. Çocukların memeden veya biberondan, bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır. Kaliteli çözümlerimiz, rahatlık ve hijyen düşünülerek geliştirilmiştir.

Kolay tutuş için kavisli tasarım ve kaydırmaz doku

10 oz'luk bardak, çocuğunuzun gün boyunca ve aktif olduğu zamanlarda susuz kalmaması için ideal boyuttur. Kaldırılarak açılan kapak tasarımı, dışarıdayken pipetin temiz kalmasını sağlar. Bardağın kavisli şekli ve kaydırmaz dokusu, bebeklerin minik ellerinin kolayca tutmasını sağlayarak çocuğunuzun güvenli biçimde bağımsız içme becerileri geliştirmesine olanak tanır.

Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda içmenize olanak tanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

36

İncelemeler

07/06/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün gayet güzel

Ürün başarılı yedek pipet stoklarınız da yok nasıl temin edebilir yardım olmanızı rica ederim

Avantajlar

Kalite

Dezavantajlar

Yedek pipet yok deforme olunca ürün elinizde kalıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

22/04/2022

Türkiye

Türkiye

MÜKEMMEL!

OLDUKCA SEVERE, BEGENEREK EDİNDİK. KULLANIMI RAHAT VE ESTETİK OLARAK DA MÜKEMMEL!

Avantajlar

Su damlatmıyor, sızdırmıyor.

Dezavantajlar

Hiçbir olumsuz yönü yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

21/05/2021

Türkiye

Türkiye

çok dayanıklı

mükemmel bir ürün kızım 5.kattan attı fakat sadece küçük bir ezilme oldu hiç bir şeyi yok gönül rahatlığıyla alabilirsiniz tertemiz bir ürün teşekkürler philips ailesi.

Avantajlar

çok dayanıklı

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Ankete katılan ABD'li 200 çocuk diş hekiminin %90'ı, pipetli bardağımızın tasarımının sağlıklı ağız gelişimi sağladığını onaylıyor. %89'u ise pipetle içmenin ağız kaslarını çalıştırarak ağzın güçlenmesini sağladığını onaylıyor (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016). Konuşma uzmanları, diş hekimleri, ergonomi uzmanları ve ebelerle birlikte geliştirildi.