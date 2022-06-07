2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF798/01
Bendy pipetli bardak
300 ml/10 oz
12 ay+
Tekli paket
Bağımsız içmeyi öğrenmek, bir çocuğun gelişiminde önemli bir adımdır. Çocukların memeden veya biberondan, bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır. Kaliteli çözümlerimiz, rahatlık ve hijyen düşünülerek geliştirilmiştir.
10 oz'luk bardak, çocuğunuzun gün boyunca ve aktif olduğu zamanlarda susuz kalmaması için ideal boyuttur. Kaldırılarak açılan kapak tasarımı, dışarıdayken pipetin temiz kalmasını sağlar. Bardağın kavisli şekli ve kaydırmaz dokusu, bebeklerin minik ellerinin kolayca tutmasını sağlayarak çocuğunuzun güvenli biçimde bağımsız içme becerileri geliştirmesine olanak tanır.
Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda içmenize olanak tanır.
3.8
5 üzerinden
36
İncelemeler
07/06/2022
Türkiye
Ürün gayet güzel
Ürün başarılı yedek pipet stoklarınız da yok nasıl temin edebilir yardım olmanızı rica ederim
Avantajlar
Kalite
Dezavantajlar
Yedek pipet yok deforme olunca ürün elinizde kalıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
Ozilayn
22/04/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
MÜKEMMEL!
OLDUKCA SEVERE, BEGENEREK EDİNDİK. KULLANIMI RAHAT VE ESTETİK OLARAK DA MÜKEMMEL!
Avantajlar
Su damlatmıyor, sızdırmıyor.
Dezavantajlar
Hiçbir olumsuz yönü yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
ayşe7078
21/05/2021
Türkiye
çok dayanıklı
mükemmel bir ürün kızım 5.kattan attı fakat sadece küçük bir ezilme oldu hiç bir şeyi yok gönül rahatlığıyla alabilirsiniz tertemiz bir ürün teşekkürler philips ailesi.
Avantajlar
çok dayanıklı
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF798/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Ankete katılan ABD'li 200 çocuk diş hekiminin %90'ı, pipetli bardağımızın tasarımının sağlıklı ağız gelişimi sağladığını onaylıyor. %89'u ise pipetle içmenin ağız kaslarını çalıştırarak ağzın güçlenmesini sağladığını onaylıyor (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016). Konuşma uzmanları, diş hekimleri, ergonomi uzmanları ve ebelerle birlikte geliştirildi.