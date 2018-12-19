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  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
  • Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

Philips AventPipetli Bardaklar

SCF796/01

4.8
| (25) İncelemeler | 96% bu ürünü tavsiye ediyor
Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*
Ergonomik tutma yerine sahip Philips Avent Bendy pipetli bardak, ilk pipet kullanımı için idealdir ve sağlıklı ağız gelişimine olanak tanır.* En iyi pipetli bardağı üretmek amacıyla uzmanlarla birlikte geliştirilmiştir.*
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Dökülmelere karşı sızdırmaz tasarım

Sağlıklı diş ve diş eti gelişimi sağlar*

  • Bendy pipetli bardak

  • 200 ml/7 oz

  • 9 ay+

  • Tekli paket

Philips Avent bardaklar çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur

Bağımsız içmeyi öğrenmek, bir çocuğun gelişiminde önemli bir adımdır. Çocukların memeden veya biberondan, bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır. Kaliteli çözümlerimiz, rahatlık ve hijyen düşünülerek geliştirilmiştir.

Küçük bebekler için ideal ergonomik tutma yeri ve yumuşak pipet

Bardağın entegre tutma yerleri, ergonomik tasarımıyla minik ellerin bardağı tutmasını kolaylaştırır. Yumuşak ve esnek pipet diş etlerine zarar vermez, bardağın hafif ve küçük boyutu ise ilk pipet kullanımı için idealdir.

Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

Alttaki pipet, son yuduma kadar kolay içim için eğimlidir

Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda içmenize olanak tanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.8

5 üzerinden

25

İncelemeler

96%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
1

19/12/2018

Türkiye

Türkiye

Harika ...

Kızımın çok kolay ve severek su içtiği harika bir suluk... Diğer markaları düşünmeye bile gerek yok. Koku yapmıyor, damlatmıyor, sağlam, sağlıklı... Daha ne olsun . Kaç defa kızım elinden düşürdü , kırılmayı bırak çizilmedi bile. Kesinlikle tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

18/03/2018

Türkiye

Türkiye

annelerin kurtarıcısı

kızımın yaklaşık beş aydır kullandığı bu ürün gerçekten hem kullanım hem hijyen hem de annelere sağladığı kolaylık sayesinde gerçekten harika. Biz anneleri heyecanladıran şeylerin başında yavrularımızın tek başına yapabildikleri işleri izlemek gelir. Bu bardak sayesinde kızımın kendi başına suyunu çok rahat içtiğini üstelik herhangi bir damlatma yapmadan üstünü ıslatmadan bunu yaptığını görmek beni heyecanlandırdı. Ayrıca kapağının sıkı olması onu çantanızın herhangi bir köşesine attığınızda aman dökülür mü endişesini ortadan kaldırıyor. Daha önce Philips Avent damlatmaz bardak tercih eden bir anne olarak bu ürünle tanıştığımızdan beri hem kızımın hem de benim önceliğimiz bu bardak olmuştur. Anneleri ve çocukları düşünen Phlips Avent ailesine teşekkürler.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

19/01/2018

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün

Su içmeyi sevmeyen kızım bu ürün sayesinde su içmeye başladı. Tam bebeklerin kullanımına uygun akıtmayan bir pipetli bardak. Ailecek Philips e teşekkür ediyoruz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Ankete katılan ABD'li 200 çocuk diş hekiminin %90'ı, pipetli bardağımızın tasarımının sağlıklı ağız gelişimi sağladığını onaylıyor. %89'u ise pipetle içmenin ağız kaslarını çalıştırarak ağzın güçlenmesini sağladığını onaylıyor (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016). Konuşma uzmanları, diş hekimleri, ergonomi uzmanları ve ebelerle birlikte geliştirildi.