Anne sütünü güvenle saklayın

Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün