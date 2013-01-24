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    Philips Avent

    Anne sütü saklama kabı

    SCF619/05
    Avent
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Anne sütünü güvenle saklayın Anne sütünü güvenle saklayın Anne sütünü güvenle saklayın
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      Philips Avent Anne sütü saklama kabı

      SCF619/05
      Bu ürün için destek alın

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 64,90 TL
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      Philips Avent Anne sütü saklama kabı

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

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        Anne sütü saklama kabı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Anne sütünü güvenle saklayın

        Sızdırmaz kapaklı

        • 180 ml/6 oz
        • 5 parça
        Güvenli saklama ve taşıma için

        Güvenli saklama ve taşıma için

        Philips Avent saklama kaplarında, güvenli saklama ve taşıma için sıkıca kapanan bir kapak bulunur.

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için.

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu için.

        Tek sistem, birçok seçenek

        Tek sistem, birçok seçenek

        Philips Avent göğüs pompaları, Classic, Classic+ ve Natural emziklerle uyumludur.

        Buzdolabında ve dondurucuda kullanım için

        Buzdolabında ve dondurucuda kullanım için

        Maksimum esneklik için.

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Şişe ısıtıcısında, mikrodalga fırında, bulaşık makinesinde ve sterilizörde güvenle kullanılabilir.

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Kolay saklama için.

        Teknik Özellikler

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0+ ay

        • Paket içeriği

          180 ml/6 oz saklama kapları
          5 (yeniden kullanılabilir)  adet
          Kapaklar
          5  adet

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