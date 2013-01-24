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Anne sütünü güvenle saklayın
Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anne sütünü güvenle saklayın
Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün
Anne sütü saklama kabı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Avent saklama kaplarında, güvenli saklama ve taşıma için sıkıca kapanan bir kapak bulunur.
Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için.
Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu için.
Philips Avent göğüs pompaları, Classic, Classic+ ve Natural emziklerle uyumludur.
Maksimum esneklik için.
Şişe ısıtıcısında, mikrodalga fırında, bulaşık makinesinde ve sterilizörde güvenle kullanılabilir.
Kolay saklama için.
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Paket içeriği