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    Philips Avent

    Anne sütü saklama kapları

    SCF618/10
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Anne sütünü güvenle saklayın Anne sütünü güvenle saklayın Anne sütünü güvenle saklayın
      -{discount-value}

      Philips Avent Anne sütü saklama kapları

      SCF618/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      Philips Avent Anne sütü saklama kapları

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      Philips Avent Anne sütü saklama kapları

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Anne sütü saklama kapları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Anne sütünü güvenle saklayın

        Sızdırmaz kapaklı

        • Kullanışlı adaptörler dahildir
        • 180 ml/6 oz
        • 10 parça
        Güvenli saklama ve taşıma için

        Güvenli saklama ve taşıma için

        Philips Avent saklama kaplarında, güvenli saklama ve taşıma için sıkıca kapanan bir kapak bulunur.

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için.

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu

        Düzenli bir buzdolabı ve dondurucu için.

        Kullanışlı adaptörler birlikte verilir

        Kullanışlı adaptörler birlikte verilir

        Sağmak ve beslemek için.

        Tek sistem, birçok seçenek

        Tek sistem, birçok seçenek

        Philips Avent göğüs pompaları, Classic, Classic+ ve Natural emziklerle uyumludur.

        Buzdolabında ve dondurucuda kullanım için

        Buzdolabında ve dondurucuda kullanım için

        Maksimum esneklik için.

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Şişe ısıtıcısında, mikrodalga fırında, bulaşık makinesinde ve sterilizörde güvenle kullanılabilir.

        Tarihleri ve içeriği kolayca izlemek için

        Kolay saklama için.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Perakende paket boyutları
          158x194x80 mm

        • Paket içeriği

          180 ml/6 oz saklama kapları
          10 (tekrar kullanılabilir)  adet
          Kapaklar
          10  adet
          Adaptör
          2x

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0+ ay

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        • Adaptör
          -{discount-value}

          Adaptör

          CP9885/01

          Philips Online Mağaza fiyatı

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